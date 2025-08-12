Los empleados de BPS fueron asesinados en aras de cubrir la deuda de juego, los perpetradores se casaron 10 días después

TernatoVIVA – perpetrador asesinato Contra los empleados de la Agencia Central de Estadística (BPS) de East Halmahera, North Maluku, Listyanti Pertiwi alias Tiwi (30), a saber, Aditya Hanafi (27), se casó con su novia que también es la casa de una compañera víctima, llamada Almira.

Aditya y Almira han solicitado licencia antes de la boda. Luego, uno de los testigos con la H inicial declaró que Almira fue llamado del 16 al 19 de julio de 2025 para pedirle al paradero de Aditya.

«Resulta que su futuro esposo en 16-17-18-19 desapareció de Ternate. Así que estamos fortaleciendo nuestra sospecha, ¿qué eres (aditya) a Haltim, mientras que él ya quiere? Nikah. Luego, el 21 de julio, la víctima presentó una licencia «, dijo el jefe de policía del sur de Maba, Ipda Habiem Rahmadya, martes 12 de agosto de 2025.

El matrimonio tuvo lugar el 27 de julio de 2025. Mientras tanto, el caso de la muerte de una nueva víctima se reveló el 31 de julio de 2025 con la condición del cuerpo que había podrido. Aditya inicialmente argumentó que conocer a los perpetradores del asesinato de la víctima. De hecho, había planeado su asesinato

Para el refuerzo, los perpetradores están sujetos al artículo 340, el artículo 340 y/o 339 y 338 subsidiarios 351 párrafo 3 del Código Penal con la máxima amenaza de pena de muerte.

Anteriormente informó, finalmente se reveló el misterio de la muerte de la Agencia Central de Estadística (BPS) East Halmahera, North Maluku, Listyanti Pertiwi alias Tiwi (30). La mujer de Magelang, Java Central, fue asesinada sádicamente por Ah alias Hanafi.

El cuerpo de Tiwi fue encontrado pudriéndose en su residencia oficial en la aldea de Soagimalaha, distrito de Kota Maba, jueves 31 de julio de 2025. Cuando se encontró un colega, su condición era patética.

El jefe de policía de South Maba, reveló Ipda Habiem Rahmadya, el motivo del asesinato aparentemente se debió a los perpetradores endeudados Préstamos en línea Debido a la adicción al juego en línea. Hanafi estaba decidido a matar la vida de la víctima después de que la solicitud de pedir prestado Rp30 millones fuera rechazada.

«El autor AH llamó a la víctima para pedir prestado Rp30 millones, pero fue rechazado por la víctima en un tono sutil, porque no había dinero», dijo Habiem, lunes 11 de agosto de 2025.