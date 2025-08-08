Geger BPOM revocó el permiso circular de productos de cuidado de la piel, esta es una respuesta docra

Yakarta, Viva – Producto protección de la piel pertenece al médico detective para el permiso de distribución revocado por la Agencia de Supervisión de Alimentos y Alimentos (Bpom) Ri. Doctrina en sí mismo responde a esto.

A través de su cuenta oficial de Instagram, @DokterDetiTifreal, habló. Se enfatiza la serie Amiderm Glewing Night Cream que se ha registrado en BPOM. Incluso en el psting hay una captura de pantalla del producto que se ha registrado.

«La serie Amiraderm Glowing Night Cream se ha registrado en BPOM con el número de registro NA18250103420 publicado el 4 de marzo de 2025», fue citado por su cuenta de Instagram, viernes 8 de agosto de 2025.

Dijo que el comprobante de registro se puede verificar directamente en el sitio web oficial de BPOM a través del enlace https://cekbpom.pom.go.id. Afirmó que su partido estaba comprometido a cumplir siempre con las regulaciones y los estándares de seguridad del POM.

«Si hay más preguntas, comuníquese con nuestro servicio oficial», dijo.

En cuanto a la cuenta oficial de Instagram de BPOM, hay al menos 4 productos cuyos permisos de distribución se revocan, a saber, AAC Face Tonic Aha, AAC Day Cream con Brigtener, AAC SB Oily y Amirderm Swing Night Cream.

Se sabe que AAC es la clínica de estética Amira ubicada en el área de Serang, propiedad de una doctrina. El logotipo de la marca en los cuatro productos es exactamente el mismo que el logotipo de la marca Doktive Amira Aestethic Clinic.

«Los hallazgos de cosméticos son diferentes en el empaque.

Según BPOM, una serie de productos revocados por el permiso de distribución han violado la regulación de BPOM número 21 de 2022 sobre procedimientos para presentar notificaciones cosméticas.

«La discrepancia es la diferencia en la composición entregada cuando el producto está registrado en BPOM, que también es diferente de la información establecida en el empaque del producto. Esto viola las disposiciones de la regulación de BPOM número 21 de 2022 sobre el procedimiento para enviar notificaciones de cosméticos», escribió la continuación de la Capacidad de la cuenta.