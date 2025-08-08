Jasprit Bumrah no es un villano, pero tampoco superhéroe







En medio de la euforia de la notable victoria del equipo de cricket indio sobre Inglaterra en la reciente prueba ovalada, donde la serie inaugural de Anderson-Tendulkar terminó 2-2, se habla duro que fluye sobre Jasprit Bumrah No tocar toda la serie.

Que Bumrah no formara parte de los cinco partidos de prueba se conocía antes de que se disparara la primera bola de la prueba de apertura en Leeds. Las cejas se levantaron inicialmente, pero Rage no tardó tiempo en que Bumrah no jugó la segunda prueba en Birmingham, donde India necesitaba que lo neutralizara Líder de la serie de Inglaterra. Afortunadamente para los visitantes, se logró una victoria histórica en Birmingham, la primera en el lugar en la rivalidad de India vs Inglaterra. Bumrah jugó la tercera prueba en Lord’s, pero sus siete cueros cabelludos en la prueba fueron en vano.

La cuarta prueba fue dibujada en Manchesterdonde jugó Bumrah. Se aumentaron las esperanzas de que el jugador de bolos rápido más temido del mundo figuraría en la decreta de la serie en The Oval, pero no lo hizo. Los críticos se negaron a subirse, incluso cuando se deberían hacer algunas asignaciones para el peligro de romperse, lo que podría provocar un mayor daño al cuerpo de nuestro tesoro de bolos rápidos. India tuvo suerte nuevamente cuando otros en el ataque de bolos liderado por Mohammed liderado por Siraj dieron un paso adelante para guiar a India a una victoria famosa el lunes. En medio de la acidez estomacal sobre Bumrah, fue el mejor final posible para la India.

Se espera que los deportistas sean como guerreros porque son elegidos para representar al país y nunca deben perder de vista el hecho de que pueden tener que conquistar el dolor y otros obstáculos para que la bandera del país vuele alta.

Bumrah ha sido la envidia de cricket mundial. Algunos expertos sienten que es el mejor jugador de bolos rápido que emerge de las costas indias. Pero el problema de Bumrah debe verse en perspectiva. Si bien no puede ser tratado como un villano, tampoco debe recibir el estado de superhéroes. Eso sí, no ha jugado un papel importante en las pruebas finales críticas de la gira de Australia a principios de este año y ahora, Inglaterra.





Fuente