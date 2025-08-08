Trabajar dentro de las limitaciones







Pronto pasará casi un año desde que tomé un año sabático de las críticas artísticas. Necesitaba un descanso de la rutina del columna mensual. Se había convertido en uno de demasiados artículos en mi plato de trabajo, que se sintió abrumador, considerando que alrededor de esta época el año pasado, estaba pasando por la niebla cerebral del primer trimestre. Si usted es una persona creativa que ha estado embarazada, es posible que haya experimentado esta sensación confusa: hay una repentina falta de transparencia en el proceso de ideal. La fluidez o la facilidad con la que de otro modo pudo realizar de repente desaparece. Recuerdo haber luchado por completar mis oraciones, peinando a través de mi cerebro para la palabra correcta, que se sintió tan al alcance y, sin embargo, esquiva. Tengo miedo de admitir esto, porque como personas que han sido condicionadas para desempeñarse como mujeres, hemos tenido que entrenarnos para trabajar contra las limitaciones de nuestro cuerpo para sentir que merecemos la igualdad.

Históricamente, las mujeres fueron mantenidas fuera del fuerza laboral pagada Debido a que nuestros cuerpos eran vistos como débiles, y nuestras constituciones psicológicas se consideraban demasiado emocionales debido a nuestra capacidad de empatía y amabilidad. El hecho de que nos menstruamos era suficiente para evitar que nos empleen. El hecho de que nuestros úteros pudieran estar impregnados hicieron que nuestra presencia en la mayoría de los dominios públicos se sintiera como una responsabilidad. Nuestro lugar estaba confinado al hogar, o a la sala de estar. En muchos lugares, esto sigue siendo la norma.

He estado pensando mucho en cómo he vivido toda mi vida adulta sintiendo que he tenido que desempeñar profesionalmente en oposición a mi cuerpo. Tuve que aguantar y medicarme a través del dolor de época para aparecer para una reunión planificada previamente, o para seguir una fecha límite para que no me consideren poco confiable o escamoso. He visitado Bienales y realizé visitas al estudio de artistas mientras estaba embarazada o con un niño pequeño, por lo que no perdí la tarea en cuestión, aunque, como madre con un bebé o como una persona embarazada, he luchado por encontrar la facultad de atención que exige la visualización de arte. Todos estos hechos apuntan a cómo siempre he sido un cuerpo discapacitado que intenta funcionar en un mundo diseñado para hombres heterosexuales cis-heterosexuales. El mundo que he habitado y continúa habitando continúa ignorando principios de igualdady lo que es más importante, equidad. Un mundo equitativo sería uno en el que se hicieron concesiones para los cuerpos que existen fuera de la norma; Uno en el que entenderíamos, finalmente, que la noción de meritocracia es de hecho un mito y solo hay un privilegio que decide quién obtiene acceso a las mejores oportunidades.

Mientras estaba hablando con mi compañero ayer sobre un estudio que había leído sobre cómo la mejor indicación de lo bien que es probable que un niño sea en la escuela es lo emocionalmente seguro que se siente, me sorprendió cuando me dijo que dónde vivimos, hacerlo bien en la escuela no es algo que la gente ponga mucho énfasis. Me sorprendió, porque creciendo en Mumbai, su único boleto para cualquier cosa fue asegurar un puntaje superior al promedio en un examen de la junta. Ni siquiera puedo imaginar cuál habría sido mi vida si se hubiera visto como bien para fallar, bien para no obtener marcas/calificaciones ideales, está bien, no estar clasificada entre los diez mejores de clase. Todavía sopla la mente de la mayoría de las personas aquí en cada aula en la que estuve durante mi años escolaresEstábamos compitiendo entre 70 y 80 niños. Fue solo en mi último año de graduación que tuve un salón de clases con menos de 30 personas, y luego en la universidad. Como adulto que ahora vive en el ‘oeste’, me he dado cuenta de que no hay absolutamente nada ‘igual’ sobre las condiciones de mi educación y las de alguien como incluso mi pareja. No tuve más remedio que trabajar muy duro, siempre, y siempre dar mi mejor pie adelante.

Después de más de una década de ajetreo y navegación de una cultura de concierto para «hacerlo» como escritor independiente, definitivamente me siento agotado. Habiendo asegurado para mí un concierto independiente constante que ofrece un ingreso estable y habitable me ha ofrecido el lujo de dar un paso atrás de la naturaleza agitada de la escritura comisionada. Sigo siendo una de las pocas madres que trabajan a tiempo completo donde vivo, y a menudo me pregunto cómo debe ser para las madres que tienen acceso a la licencia de maternidad, donde reciben salarios básicos y llegan a estar en casa con sus hijos. No recuerdo la última vez que pude examinar de manera tranquila una obra de arte y permitir que me mueva lo suficiente como para que las palabras brote a través de mis dedos. Me temo que mi próxima lucha corporal está al acecho a la vuelta de la esquina: la menopausia. Quizás aceptar que mi cuerpo existe en algún lugar del espectro de discapacidad me ayuda a mostrarle más empatía y amabilidad. También ayuda haber renunciado de alguna manera a la idea convencional de escribir como carrera. Se ha convertido en una vocación sagrada, algo a lo que das tu vida por espiritual, en comparación con las ganancias materiales.

Deliberando sobre la vida y los tiempos de cada mujer, Rosalyn D'Mello es una crítica de arte de buena reputación y autora de un manual para mi amante.

