Netflix ha elegido inclinar cuatro de sus títulos más esperados en el Festival Internacional de Cine de São Paulo de Brasil, el Mostra SP, que comprende la épica de Guillermo del Toro «Frankenstein«Jay Kelly» de Noah Baumbach, «La chica zurda» de Tsou y «The Son of a Mil Men» de Daniel Rezende, protagonizada por Daniel Rezende, protagonizada por Rodrigo Santoro.

«Esta es nuestra mayor participación desde que comenzamos nuestra asociación con Mostra», dijo Elisabetta Zenatti, vicepresidente de contenido de Brasil.

Al comentar sobre el Mostra, donde «Frankenstein» presenta su estreno brasileño, Del Toro dijo: «El festival tiene esta energía loca y audaz, abrazando tanto los grandes nombres como las voces emergentes. Es un espacio que celebra el cine en toda su amplitud y que resonenta profundamente con ‘Frankenstein’, que es una historia sobre la reclamación de su identidad: su otra parte. ‘ Es una etapa muy significativa y espero ver cómo esta película sobre padres e hijos se conecta con los brasileños «.

Jay Kelly. (LR) George Clooney como Jay Kelly y Adam Sandler como Ron Sukenick en el set de Jay Kelly. Cr. Peter Mountain/Netflix © 2025. Peter Mountain/Netflix

Mientras tanto, «Jay Kelly» y «Lefted Domed Girl» tendrán sus estrenos latinoamericanos en el Mostra. «Jay Kelly», que tenía su estreno mundial en VeneciaLas protagonistas de George Clooney, que interpreta a un famoso actor de cine, no muy diferente a sí mismo, ya que busca encontrarse nuevamente, con su devoto gerente Ron (Adam Sandler) a su lado.

Chica zurda. (Lr) Shih-yuan Ma como I-Ann y Nina Ye como i-jing en la chica zurda. Cr. Producción de películas para niñas zurdas Co © 2025. Cortesía de Netflix

«Left Handed Girl», coescrita por Sean Baker («Anora»), ganó el apoyo de la Fundación GAN para la distribución en la Semana de los Críticos de Cannes ‘, donde tuvo su estreno mundial. Sigue a una madre soltera y sus dos hijas que se mudan a Taipei para comenzar un puesto en un mercado nocturno ocupado. A medida que se ajustan a su nueva vida, su vínculo se prueba cuando su estricto abuelo prohíbe que la hija menor use su mano izquierda, descubriendo secretos de la familia ocultos en el proceso.

«El hijo de mil hombres» («O Filho de Mil Homens») tendrá su estreno mundial en el festival con la presencia de Santoro y Rezende («Bingo: el rey de las mañanas») que participará en una mesa redonda con Higia Ikeda, jefe de películas para Netflix Brazil, en una destitución de cine brasileño y cineastas.

El hijo de mil hombres. Cr. Marcos Serra Lima/ Netflix © 2025 Marcos Serra Lima/ Netflix

Basado en la novela más vendida homónima, esta primera adaptación sigue a Crisóstomo (Santoro), un pescador solitario que anhela un hijo. Su vida da un giro cuando toma Camilo (Miguel Martines), un joven huérfano. Su camino pronto se cruza con Isaura (Rebeca Jamir), que está huyendo de su propio pasado, y Antonino (Johnny Massaro), un extraño solitario. Juntos, descubren el verdadero significado de la familia y la conexión.

“Brazilian cinema is constantly rebirthing itself. There has always been enormous vitality, generation after generation of filmmakers and now – right now – it is finding new voices, new ways of engaging with the world without losing its unique cultural roots, and this is being increasingly recognized all over the world,” said Del Toro, adding, “I feel Brazil is regaining a role – it’s becoming a protagonist again in the global cinema conversation: Brazilian film is y siempre ha sido diverso, político, poético y profundamente humano «.

Netflix también subraya su apoyo a la industria cinematográfica de Brasil con el premio Netflix, ahora en su tercera edición, que se presentará a una película brasileña independiente. «Al valorar el cine brasileño, abrimos puertas para nuestro talento y compartimos nuestras historias con el mundo, lo que a su vez fortalece todo el ecosistema audiovisual nacional», dijo Zenatti.

Creado para elevar el cine brasileño en el escenario global, esta iniciativa destaca las voces más originales del país en el cine de ficción. Cada año, un jurado compuesto por ejecutivos de Netflix e invitados a los invitados selecciona una película de ficción brasileña del festival que aún no ha conseguido un acuerdo de transmisión.

Netflix luego adquiere los derechos de distribución, haciendo que la película ganadora esté disponible en más de 190 países. Al abrir puertas internacionales para los cineastas nuevos y establecidos, el premio fortalece el apoyo de Netflix a la comunidad creativa y aumenta el alcance global de la narración brasileña.

Los ganadores anteriores incluyeron «Bitterswet Rain» de Haroldo Borges en 2023 y «Serra Das Almas» de Liary Ferreira en 2024.

Netflix participó por primera vez en el Mostra en 2018 con Roma de Alfonso Cuarón. 2025 marcas, sin embargo, su tercero de la asociación oficial. En 2023, otorgó su premio a Netflix a «Bittersweet Rain» («Saadade Fez Morada Aqui Dentro») y organizó el estreno brasileño del «Maestro» de Bradley Cooper.

En 2024, Netflix trajo al Mostra tres producciones originales: el título estadounidense «Lección de piano», «Pedro Páramo» de México y la serie limitada brasileña «Children of the Church Steps».

«El cine independiente brasileño siempre se ha basado en el boca a boca para llegar al público. Tener ‘saadade fez morada aqui dentro’ en Netflix hace posible ese boca a boca», dijo Borges, director de «lluvia agridulce».

Como noreste brasileño [a region not typically depicted in movies that travel outside of Brazil]Es inspirador ver nuestro acento, nuestros paisajes, nuestra forma de vida en pantallas de todo el mundo. Alimenta el deseo de hacer más películas y ocupar espacio en las pantallas ”, agregó.

«Desde que la película se estrenó en Netflix, el consumo internacional ha llevado a varios momentos interesantes», continuó. “Un corte editado de la película se convirtió en una tendencia en las redes sociales con millones de opiniones e interacciones. [Actress] Wilma Macedo recibió innumerables notas de amor de los fanáticos en Turquía. El actor francés que llamó a Ronny [actor Ronnaldy Gomes] Fui a las redes sociales después del éxito de la película en Francia para presentarse, y él y Ronny en realidad se hicieron amigos después de eso. Hemos recibido miles de mensajes sinceros. Es una alegría genuina sentirse representada y vista. En la película, mostramos un Sertão diverso, lleno de nuestros estilos musicales, como Piseiro, Paredão, Forró. Es la esencia pura del Sertão de Bahía «.

John Hopewell contribuyó a este artículo.