La historia de Pilu de Santri Ponpes al Khoziny un colapso

SidoarjoVIVA – Las ruinas del edificio de la escuela de internado islámico de Al Khoziny, Sidoarjo, Java Oriental, no solo dejan una tristeza profunda, sino también la historia heroica y completa de los EM Santri quien sobrevivió.

Aquellos que están atrapados detrás de una pila de concreto dicen cómo los segundos del edificio se derrumbaron durante la oración de Asar en la congregación, a la lucha por la supervivencia con todas las limitaciones.

Uno de ellos fue Muhammad Ali Zainal Abidin, las primeras ocho víctimas que fueron evacuadas con éxito por el equipo SAR combinado. Fue tratado en el Hospital Regional RT Notopuro, Sidoarjo, antes de que finalmente se le permitiera irse a casa. Ali recordó claramente el momento en que la escuela de internado islámica Mushalla se derrumbó.

«Recuerdo que había sonidos como piedras que cayeron. Al rezar por los fieles, luego había amigos que corrieron, me concentré en mis oraciones. Porque sí, no sabía, por qué enfoque. Los amigos corrieron, todavía estaba rezando.

Ali eligió permanecer solemne continuando rezando a pesar de que la conmoción se sintió como un terremoto. Hasta finalmente, cuando se inclinó, su cuerpo fue golpeado por las ruinas del edificio y estaba inconsciente.

Los últimos tres días detrás de las ruinas

Otras historias vinieron de dos jóvenes estudiantes, Taufan Saputra y Syaifur Rosi. Ambos quedaron atrapados durante tres días completos detrás de las ruinas del edificio.

Taufan, se convirtió en la primera víctima que fue encontrada después de tres días de búsqueda. Cuando estaba atrapado, seguía tratando de comunicarse con el equipo SAR. Las disposiciones de pan y bebidas dadas a través de brechas de ruinas lo hacen capaz de sobrevivir.

«Últimos tres o dos días, dada el pan. La posición supina. Lo mismo que se puede usar?» dijo Taufan. Agregó: «El miércoles solo podía escuchar».

Diferente con los huracanes, la lucha de Shaifur Rosi es mucho más pesada. Dura tres días sin alimentos, sin dormir, solo sosteniendo el aire de la brecha estrecha mientras continúa meditando y tratando.

Víctimas de Santri Happy Al Khoziny Ponpes, Syaifur Rosi