Feroz competencia En el equipo nacional indonesio, Donald Trump evitó el equipo nacional israelí condenado a la FIFA

Yakarta, Viva – Noticias sobre el observador de fútbol Mohamad Kusnaeni que habló sobre la competencia feroz en Equipo nacional indonesio Conviértete en un lector cazado Viva Sport A lo largo del viernes 26 de septiembre de 2025.

Otra noticia que está en el centro de atención es una cuestión de presidente de los Estados Unidos, Donald Trump que es capaz Equipo nacional israelí Evite las sanciones de la UEFA y FIFA.

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

5. Calvin Verdonk y Dean James se desempeñaron plenamente en la Europa League, ver las estadísticas de 2 defensores del equipo nacional indonesio

La Europa League 2025/26 se convirtió en una etapa importante para dos defensores del equipo nacional indonesio, Calvin Verdonk y Dean James. Ellos dos juntos juegan 90 minutos completos En el partido inaugural, jueves 25 de septiembre de 2025 en la noche local.

Sin embargo, los resultados que ganaron son inversamente proporcionales: Verdonk llevó a Lille a ganar, mientras que James tuvo que estar satisfecho al ver que las águilas de seguir caídas en su propia jaula.

4. El boicot israelí en la Copa Mundial de 2026 se fortaleció, Toalla Bung: ¡FIFA debe decidir inmediatamente!



Toalla de bung en la discusión de PSSI Press relacionada con la naturalización en la oficina de Kemenpora

El boicot de Israel en la Copa Mundial 2026 está cada vez más extendido. Después de que la Comisión de Investigación de la ONU declaró que Israel hizo el genocidio en Gaza, ahora España con el estado del equipo número uno del mundo también amenazó con renunciar al torneo si Israel permanece pasando a la final.

El observador de fútbol Tommy se llama Wellly o familiarmente la toalla Bung evalúa esta condición es una prueba seria Para FIFA y UEFA. Según él, el tema de Israel ya no es solo política, sino que ha implicado la credibilidad del fútbol mundial.

3. Donald Trump está listo para desesperadamente para que Israel no sea boicotado en el fútbol internacional



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronunció un discurso en la 80a Asamblea General de la ONU, (9/23)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, intervino Respondiendo al plan de la UEFA Que discutirá la posibilidad de prohibir a Israel actuar en el evento internacional, incluida la Copa Mundial 2026.

El plan de prohibición surgió cuando varias partes insistieron, después de la guerra en curso en Gaza. La Comisión de Investigación de la ONU incluso declaró previamente que Israel llevó a cabo el genocidio, a pesar de que Israel negó la acusación.

2. Más popular: la causa de Marselino fue tachada, la impactante decisión de Kluivert



Oxford United Player, Marselino Ferdinan

La impactante decisión fue tomada por el entrenador del equipo nacional indonesio, Patrick Kluivert. No trajo a Marselino Ferdinan Para la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026 contra Arabia Saudita e Irak en octubre.

Para estos dos partidos, Kluivert ha elegido 28 jugadores para mirar el duelo contra Arabia Saudita e Irak. A diferencia de los partidos anteriores que siempre han sido un pilar, esta vez, Marselino no está en el equipo que tiene el potencial de crear esa historia.

1. Observador: la competencia en el equipo nacional indonesio es bastante competitivo



Duele del equipo nacional indonesio vs. Líbano Foto : Instagram @timnasindonesia

Observador de fútbol indonesio Mohamad Kusnaeni evalúa a los jugadores Llamado unirse al equipo nacional indonesio Para la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial Asiático 2026 que reflejan la competencia competitiva.