Pramono se le pidió a la historia que fuera el mediador de Megawati con Jokowi si había un conflicto

Bandung, Viva – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo admitió que se le había pedido que fuera un intermediario conflicto entre las élites políticas. Pramono reveló esto mientras llenaba una conferencia pública en la Universidad de Padjadjaran (no PAD), Bandung el viernes 26 de septiembre de 2025.

«Una vez fui comunicador entre la Sra. Mega y Sir SbySra. Mega con señor BrilloIncluso la Sra. Mega con Pak Prabowo. Aunque no es mi partido, pero si hay un conflicto, me piden que me convierta en mediador «, dijo Pramono.

Luego, varias fiestas denominaron Pramono como el ‘esófago dorado. Porque, todos los conflictos se pueden resolver correctamente.



Ganjar Pranowo, Jokowi y Megawati Soekarnoputri

«Entonces, algunas personas denominaron mi esófago dorado. Yo mismo no sé tal vez para resolver mi problema con mi corazón», dijo.

Por otro lado, Pramono afirmó que no quería tener una mala relación con alguien. Él consideró que su verdadera comunicación política era una cuestión de elección.

«Incluso con las personas que solía ayudar por completo, entonces ahora no solo no ayuda, sino de opuesto, nunca he dicho una palabra negativa. No lo hará», explicó Pramono.

«Hay personas nuevas que solo dicen que quieres pelear. Especialmente en la televisión, muchos están cansados ​​del debate. Soy la opción de abrazar todo», continuó.

Después de servir oficialmente como gobernador, Pramono afirmó mantener las relaciones con los miembros del DKI Yakarta DPRD. Dijo que involucraría a todos en tomar decisiones.

«Incluso si el vicegobernador se convirtió en inspector en un evento, estuve presente. Muchas veces, no una o dos veces. Porque pensé que todos tenían que obtener una buena parte. Incluso decidir que nunca estaba solo, siempre dije el Sr. Vicegobernador», concluyó.