Las principales estrategias de transmisión de TV y Studio Chiefs Talk, Gestión de IP

En el episodio de hoy de Variedad podcast «Estrictamente negocios«Nuestros invitados son definitivamente líderes de la industria en la televisión.
El 25 de septiembre Variedad organizó su cumbre anual de entretenimiento y tecnología en Los Ángeles. Comenzó con un panel que moderé con seis ejecutivos senior cortándolo en los últimos cambios en la transmisión y las estrategias lineales, el aumento de YouTube y la gestión inteligente de IP.
La sesión de apertura completa presenta Starz’s Alison HoffmanLisa Katz de NBCuniversal, Amazon MGM Studios ‘ Laura LancasterBrett Paul de Warner Bros. TV Group, Sony Pictures TV Katherine Pope y Fox’s Michael Thorn.
Era la fuerte taza de café que los asistentes a la cumbre necesitaban tener el día libre en un comienzo productivo. Realmente estaba de pie solo en el evento todo el día. Para esa variedad se extiende su gratitutde a todos nuestros oradores y a todos nuestros asistentes. Aquí está el panel.
(En la foto: Laura Lancaster de Amazon MGM Studios, Alison Hoffman de Starz Networks y Katherine Pope de Sony Pictures TV en Variety Entertainment & Technology Summit)
