Fecha de reapertura de A24 Cherry Lane Theatre

A24 reabrirá oficialmente el Teatro Cherry LaneUn lugar histórico fuera de Broadway en el oeste de Nueva York, con los eventos de una semana organizados por Spike Lee, Sofia Coppola, Jodie Foster y otros.

A partir del 8 de septiembre, el Cherry Lane Theatre organizará actuaciones especiales solo para la noche, incluida una proyección de «25th Hour» y preguntas y respuestas con Lee; una lectura escenificada de «True West» con Michael Shannon; Una noche de comedia con Jerrod Carmichael y una proyección de «Foxes» y Q&A con Coppola y Foster. La semana concluirá el 14 de septiembre con una fiesta en la cuadra a lo largo de la calle Commerce Street del teatro en Greenwich Village para el público a las 3 pm

Más tarde, en septiembre, se abrirá el primer espectáculo de larga duración de Cherry Lane, la comedia de una sola mujer de Natalie Palamides. Las vistas previas comienzan el 20 de septiembre antes de la noche de apertura el 28 de septiembre. Ya se ha agotado su ejecución inicial y se ha extendido hasta el 9 de noviembre.

A24, el estudio de cine independiente detrás de «Lady Bird», «Gems Uncut», «Moonlight» y «Everything Everywhere All Thotos a la vez», compró el Teatro Cherry Lane de 166 asientos en 2023. Desde entonces, el lugar ha sido ampliamente renovado con actualizaciones a los equipos técnicos, un nuevo asiento, un proyector recién instalado y un cine y un lobby mejorado. A24 también se asoció con el equipo detrás de Frenchette para abrir un nuevo restaurante en el espacio.

Vea a continuación la semana completa de eventos:

Lunes 8 de septiembre: una proyección cinematográfica de 25 hora y preguntas y respuestas con Spike Lee

Martes 9 de septiembre: lectura escenificada de Verdadero Oeste Con Michael Shannon, Paul Sparks, Marylouise Burke, y dirigida por Lila Neugebauer

Miércoles 10 de septiembre: una noche de comedia con Jerrod Carmichael

Jueves 11 de septiembre – Malcolm Gladwell y Brandi Carlile en conversación

Domingo 14 de septiembre – Proyección de películas ‘Dominios con Sofía’ de Zorros y preguntas y respuestas con Sofia Coppola y Jodie Foster