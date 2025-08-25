La temporada 2 de ‘profesor de inglés’ establece una fecha de lanzamiento en Hulu, FX

La escuela está de vuelta en sesión.

«Profesor de inglésLa temporada 2 se estrenará el jueves 25 de septiembre a las 9 pm en FX con tres nuevos episodios consecutivos. El 26 de septiembre, los 10 episodios de la temporada 2 estarán disponibles para transmitir en Hulu y ver en video a pedido.

La serie de comedia de Creator y Star Brian Jordan Álvarez Sigue a Evan Márquez, un profesor de inglés que debe navegar por el «campo minado político conocido como American High School», según el logline. Regresando para la temporada 2 están Stephanie Koenig como la mejor amiga de Evan, Gwen, Sean Patton como maestra de gimnasia Markie, Carmen Christopher como consejero de orientación Rick y Enrico Colantoni como el frenético director Grant Moretti.

En la temporada 2, «Evan todavía se niega a permanecer en silencio cuando surge la controversia en Morrison-Hensley High. Esta temporada, la pandilla se encuentra en la mira de problemas de problemas, incluido el cambio climático, Covid, el reclutamiento militar y el uso de teléfonos estudiantiles. Evan también lucha por mantener su relación con Malcolm (Jordan Firstman) separado de su vida laboral. A pesar de que a pesar de que a pesar de que a pesar de que a pesar de que Malcolm ya no ya no trabaja en Morrison, trabaja en Malcolm en Morrison, trabaja a la escuela, a los Justices, a los Justices de Malcolm, a Malcolm, a Malcolm, a Malcolm, ya no trabaja en Malcolm en Morrison. tiene un costo creciente en su vida romántica «.

«Profesor de inglés» debutó en FX en septiembre de 2024 a revisiones positivas y prensa la atención. La serie fue Renovado para la temporada 2 Meses después, en febrero, después de un artículo Publicado por New York Magazine En diciembre de 2024, en el que el ex amigo y coprotagonista de Álvarez, Jon Ebeling, acusó a Álvarez de agresión sexual. Ebeling también alegó que la escritora y estrella del «profesor de inglés» y estrella Koenig desempeñó un papel en permitir la dinámica dañina de Álvarez con Ebeling cuando los tres actores protagonizaron juntos en la vida web de 2016 «la vida gay y maravillosa de Caleb Gallo».

Cuando se publicó el informe por primera vez, un portavoz de FX dijo: «Revisamos las acusaciones que nos presentan otro medio de comunicación antes del lanzamiento del programa. El Sr. Ebeling nunca nos contactó con ninguna preocupación. No tendremos más comentarios en este momento». La red aún no ha comentado sobre las acusaciones.

El ejecutivo de Álvarez produce «profesor de inglés» junto a Paul Simms, Jonathan Krisel, Dave King, Kathryn Dean, Jake Bender y Zach Dunn. FX Productions es el estudio.