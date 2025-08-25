Los partidarios de Ricuh después de PSIM vs Persib, la policía de Yogyakarta se asegura de que no haya bajas

Yogyakarta, Viva – La policía de la ciudad de Yogyakarta (Polresta) aseguró que no hubiera bajas en el caos entre grupos seguidores Lo que sucedió en varios puntos de la ciudad de Yogyakarta, domingo 24 de agosto de 2025 por la noche. El incidente estalló después del partido Psim yogyakarta contra Perseguidor Bandung en la continuación de la Super League en el estadio Sultan Agung (SSA), Bantul, que terminó en un empate 1-1.

«No hay muerto. Si hay lesiones parciales, incluidos los oficiales de policía también, pero todos han sido tratados y repatriados», dijeron funcionarios temporales (PS) de la policía de las relaciones públicas de Yogyakarta, Iptu Gandung Harjunadi, en Mapolresta Yogyakarta, lunes 25 de agosto de 2025 informó desde Antara.

Cronología del caos

Según la policía, el caos comenzó con el incidente del autobús del grupo de partidarios de Persib que pidió a uno de los partidarios de PSIM en Simpang Empat Pingit, Ciudad de Yogyakarta, alrededor de las 21:00 WIB. La víctima fue llevada al hospital, luego el problema se resolvió pacíficamente con la compensación de Rp2.5 millones recolectados del grupo de partidarios de PERSIB.

Sin embargo, la información de confusión que se propaga hace que la situación sea más caliente y desencadena los enfrentamientos en varios otros puntos. La policía mapeó el motín ocurrió en dos lugares principales, a saber, el lugar especial de estacionamiento de Ngabean (TKP) y la estación de Lempuyangan.

El autobús fue dañado por los seguidores caóticos de PSIM vs Persib Foto : Instagram @highlightimnase

Un testigo ocular y un ciudadano de Instagram @highlighttimnase le dicen la tensa situación en Malioboro. Alrededor de las 21:20 WIB, un grupo de partidarios de Persib se reunió frente al mercado de Beringharjo, luego se mudó hacia el norte. Estaban involucrados en una acción de persecución con un partidario de PSIM que viajaba en una motocicleta. Luego, las masas fueron perseguidas después de ser perseguidas por las fuerzas de seguridad y los residentes locales. «De la búsqueda, un partidario de PERSIB fue asegurado con éxito alrededor de las 21.50», escribió.

Número de víctimas y pérdidas

La policía señaló que alrededor de 15 personas resultaron heridas, incluidos los aparatos golpeados por piedras y vidrios rotos. Todas las víctimas han recibido tratamiento y fueron enviados a casa.

Además, el daño también sucedió a varios vehículos. Un autobús y un minibús sufrieron daño físico, especialmente en el vidrio y el cuerpo. El autobús que estaba dañado era bastante severo ahora asegurado en Mako Brimob Polda Diy Baciro.

Mientras tanto, hasta 177 seguidores de Persib que habían sido evacuados habían sido repatriados a Bandung el lunes por la mañana, mientras que alrededor de 15 otros fueron enviados en tren a través de la estación de Lempuyangan.

Anticipación y coordinación

El jefe de relaciones públicas del comisionado de policía regional de bricolaje, Ihsan, explicó que antes del partido, la policía, el comité organizador y los representantes de los partidarios Brajamusti y Maident habían celebrado una reunión de coordinación en el Psim Wisma. En la reunión se acordó que la cuota de boletos era solo para partidarios de PSIM, de acuerdo con las reglas de PSSI que aún prohibían la presencia de los partidarios de los visitantes en el partido de la Super League.

Sin embargo, la presencia del grupo de seguidores invitados se mantuvo inevitable y finalmente desencadenó incidentes fuera del estadio. La policía espera que este incidente sea un material de evaluación para todas las partes, especialmente PSSI, al proporcionar soluciones para que la destrucción y los enfrentamientos entre los partidarios no continúen repitiendo.