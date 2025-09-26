Fecha de lanzamiento de la secuela de ‘red social’, título: ‘The Social Reckoning’

Ganador del Premio de la Academia Aaron Sorkines seguimiento de «La red social«Ahora oficialmente titulado» The Social Reckoning «, llegará a los cines el 9 de octubre de 2026, anunció Sony Pictures el viernes.

El ganador del Oscar Mikey Madison («Anora», «Once Upon a Time … en Hollywood»), el ganador del premio Globo de Oro y Emmy Jeremy Allen White («The Bear», próxima «Springsteen: Entregame desde Nowhere»), Emmy y el nominado de Grammy Bill Burr («Old Dads», «The King of Staten Island») y Oscar Nominee Nominee Nomineee («The» «The» «The» «The» Strong «,» The «Strong», «The» Strong («The» Strong «,» The «Strong (» The «Strong (» The «» The «Strong», «», «,», «,», «,», «,», «,», «,», «,» The King of Staten Island «). «Sucesión») protagonizará «The Social Reckoning», con Strong confirmado para interpretar a Mark Zuckerberg.

«The Social Reckoning» está escrito y dirigido por Sorkin, quien también produce junto con Todd Black, Peter Rice y Stuart Besser. Se espera que la producción comience el próximo mes.

Descrito como una «pieza complementaria» de «The Social Network», la nueva película cuenta la verdadera historia de cómo Frances Haugen (Madison), un joven ingeniero de Facebook, solicita la ayuda de Jeff Horwitz (White), un reportero de Wall Street Journal, para hacer un viaje peligroso que termina soplando el silbato en los secretos más guardados de la red social.

El informe de Horwitz, una serie de artículos conocidos como «los archivos de Facebook», se publicó en 2021 y expuso a Facebook por sus efectos nocivos en los adolescentes y su conocida proliferación de desinformación, lo que contribuyó a los actos de violencia política.

«The Social Network» de 2010, que también se lanzó en octubre, fue un éxito crítico y comercial, ganando $ 226 millones en la taquilla global y recibiendo ocho nominaciones a los premios de la Academia, incluida la mejor imagen. La victoria de Sorkin para el mejor guión adaptado (la película se basó libremente en el libro de Ben Mezrich «The Accidental Billonario») fue uno de los tres Oscar que finalmente se llevó a casa.