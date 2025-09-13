Falta 2 días, los niños pequeños en el sur de Konawe se encuentran muertos en capturas

Kendari, Viva – El equipo SAR combinado logró encontrar una persona Noticias según se informa desaparecido En un estado de muerte en bolsa En la aldea de Tolu Wonua, Regencia del Sur de Konawe (Konel), provincia del sureste de Sulawesi (sureste de Sulawesi).

El jefe de Basarnas Kendari Amiruddin cuando se contactó en Kendari el sábado dijo que una niña llamada Nisa Nur Hafizah (4) fue encontrada en la operación de búsqueda del segundo día, al 08.09 Wita.

«El equipo SAR combinado informó el descubrimiento de la víctima en un estado morir El mundo está a unos 150 metros de la última ubicación estimada antes de que desaparezca «, dijo Amiruddin.



Ilustración de oficiales evacuó el cadáver.

Mencionó que después de ser encontrado, la víctima fue evacuada de inmediato y llevada al Hospital Bhayangkara Kendari para un examen más detallado.

Amiruddin transmitió que la víctima fue encontrada muerta, la operación SAR de un niño desaparecido en el Jardín de Tolu Wonua Village, distrito de Mowila, Konsel, fue declarada completa y cerrada.

«Todos los elementos involucrados en la búsqueda se devuelven a sus respectivas unidades», dijo.

Mientras tanto, el subdirector del complejo policial (Wakapolres) Kompol Fitrayadi dijo que los agentes de policía habían llevado a cabo una escena del crimen (TKP) sobre el descubrimiento del cuerpo del niño.

«Con respecto a la condición de la víctima, no pude explicar, porque inmediatamente designó a la víctima y fue llevado al Hospital Bhayangkara para nuevas medidas», dijo Fitrayadi.

Según él, con el descubrimiento del cuerpo de la víctima en el saco, fue deliberado e inmediatamente manejado por la investigación penal de investigación penal de investigación penal.

Anteriormente, el equipo SAR combinado realizó una búsqueda de un niño de cuatro años que estaba desaparecido mientras jugaba en el Jardín de Tolu Wonua Village, distrito de Mowila, Konawe Selatan Regency (Konsel), provincia del sureste de Sulawesi (Southeast Sulawesi).

El niño fue nombrado Nisa Nur Hafizah (4), quien fue reportado como desaparecido por el secretario de la aldea (Sekdes) de Tolu Wonua a los 15. 05 Wita.

Según el informe, el equipo de rescate de Basarnas Kendari fue directamente a la ubicación informada para proporcionar asistencia SAR. (Hormiga)