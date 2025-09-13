Robo del robo de un cable de luz roja, Pramono eligió el enfoque humanista

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo, enfatizó que no tomaría acciones legales contra las personas sospechosas de estar involucrados en el robo cable semáforos en la capital.

Según él, el enfoque humanista es más importante para tratar el problema.

Ilustración de motocicleta parada en una luz roja

«Hay algo que tenemos esto, pero, francamente, estoy en la construcción de Yakarta, el humanismo es muy importante», dijo Pramono, en Yakarta, el sábado 13 de septiembre de 2025.

Pramono reveló que prefería tener un diálogo abierto con la comunidad en lugar de procesar la ley. También ha instruido a su personal para que priorice una manera similar.

«La discusión humanista es la forma en que llevo a Yakarta», dijo.

Mientras tanto, la Agencia de Transporte DKI Jakarta (Dispateub) señaló que al menos 13 ubicaciones de semáforo fueron atacadas por robo de cables y componentes vitales de junio a septiembre de 2025.

Cabeza Agencia de Transporte DKI Yakarta, Syafrin Liputo, dijo que el caso tuvo un impacto directo en el tráfico suave debido a un número luz roja Había muerto.

«Los oficiales de lavado supervisarán el semáforo en ubicaciones que a menudo están desactivadas debido a las acciones de las personas desconocidas. La supervisión se lleva a cabo a través de patrullas de rutina, monitoreo a través de CCTV y coordinación con la policía», explicó Syafrin.

Agregó que la pérdida debido al robo del componente de los semáforos alcanzó RP136.6 millones. No solo los cables eléctricos, otros componentes que se pierden incluyen jaula de seguridad, tapa de la caja de control, a la caja KWH.

Semáforos en Japón

Las 13 ubicaciones de los semáforos registrados son el objetivo del robo, a saber, Bridge 2, Meruya, Grogol, Ancol, Mbal, Tarakan, Tanah Abang 2, Mangga 2, Slipi, Olimo, Cawang Stove, Trikora y Sunter Isuzu.

La Agencia de Transporte de DKI asegura que cualquier daño debido al robo se trate de inmediato. Se le pidió al equipo técnico en el campo que se moviera rápidamente para que el semáforo volviera a funcionar normalmente.

Tvonews.com/abdul gani siregar