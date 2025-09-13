La historia de Sir Alex Ferguson, berrinche a Van Nistelrooy debido a una camisa azul para el reclutamiento de ex jugadores de la maternidad

VIVA – Sir Alex Ferguson conocido por tener una fuerte rivalidad con Manchester City. De hecho, uno de los momentos más recordados fue cuando estaba enojado con Ruud Van Nistelrooy Solo por una camisa azul cielo.

Leer también: La legendaria boca arrogante de Sir Alex Ferguson siempre es contraproducente cada derby de Manchester



El incidente ocurrió después Manchester United Pierde 1-3 ante la ciudad en el último derbi en el 2002 Maine Road. Los asistentes a Shaun se convirtieron en una estrella con dos goles. Después del partido, Van Nistelrooy fue encontrado con una camisa azul claro al vestuario. Ferguson inmediatamente furioso.

«Si veo a alguien más caminando con una camisa de la ciudad, nunca volverás a jugar para este club», espetó Ferguson en ese momento.

Leer también: Rooney desmanteló la historia después de ser asesinado por la ciudad 1-6, incluso una fiesta con el jugador contrario



Reclutar jugadores de «vecinos ruidosos»

Aunque famoso por ser anti -City, Ferguson aparentemente reclutó a jugadores brevemente de la Academia Citizens en 2012. La figura fue Frederic Veseli, un joven defensor de Suiza.

Leer también: Este es el mejor reclutas del Manchester United de la época de Alex Ferguson a Ruben Amorim



Veseli se unió a la Academia de la Ciudad desde 2008 y casi había penetrado en el primer equipo, pero una lesión en los isquiotibiales retrasó su debut. En enero de 2012, su contrato no fue extendido por City y en realidad se mudó a United en una transferencia gratuita.

La llegada de Veseli a Old Trafford no pudo separarse del papel de Rene Meulensteen, uno del personal de confianza de Ferguson. De hecho, el agente, Adam Bouskouchi, dijo que Ferguson tuvo una gran influencia en la decisión de su jugador.

«Cuando Sir Alex le habló, Freddie estaba muy impresionado. Fue difícil decir que no a personas como Ferguson. El registro que tenía fue suficiente para hacer que Freddie creyera que mudarse al United era el paso correcto», dijo Bouuskouchi.

Carrera que no es la esperada

Desafortunadamente, la carrera de Veseli en United no funcionó sin problemas. Al igual que en City, no pudo penetrar en el primer equipo y solo apareció en el nivel U-21, incluso ayudó al joven equipo a ganar el Trofeo del Barclays U21 Elite Group. Sin embargo, fue lanzado United en julio de 2013 sin registrar una aparición en el equipo senior.

Después de eso, Veseli deambuló a varios clubes ingleses como Ipswich Town, Bury y Port Vale, antes de regresar a Suiza defendiendo a Lugano. Su carrera continuó a Francia, Türkiye, a Italia con Empoli, Salernitana, Benevento y ahora jugando para el FC Südtirol.

No solo a nivel de club, Veseli también apareció en el escenario internacional. El jugador de 32 años eligió defender a Albania, el país de origen de sus padres, con un récord de 44 apariciones. Incluso apareció en la Eurocopa 2016 cuando Albania se enfrentó a Francia.