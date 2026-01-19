Tras una temporada de 7-10, el Delfines de Miami Se separó del entrenador en jefe Mike McDaniel después de cuatro temporadas al mando. McDaniel llevó a los Dolphins a un récord de 35-33. La permanencia de McDaniel en Miami comenzó fuerte, ya que llegaron a la postemporada en sus primeras dos temporadas. Sin embargo, los Dolphins retrocedieron en sus siguientes dos temporadas, ya que terminaron por debajo de .500 en ambas ocasiones y el equipo no logró llegar a la postemporada.

Ahora, los Dolphins han comenzado una nueva era inspirada en la Empacadores de Green Bay. Los Dolphins contrataron al ex vicepresidente de personal de jugadores de los Packers, Jon-Eric Sullivan, como su nuevo gerente general, y contrató al ex coordinador defensivo de los Packers, Jeff Hafley, como su nuevo entrenador en jefe. Los Packers han sido una franquicia modelo de la NFL, llegando a la postemporada en las últimas dos temporadas. Miami intentará replicar su éxito.

Anteriormente, el Los Dolphins intentaron replicar el éxito de los New England Patriots. Al comenzar la temporada 2019, Miami convirtió a Chris Grier en su miembro de más alto rango en la oficina principal. Grier tenía experiencia trabajando como cazatalentos para los Patriots. Luego, Grier contrató a Brian Flores como nuevo entrenador en jefe del equipo, quien era el entrenador de apoyadores de los Patriots. Luego, Flores contrató a Chad O’Shea como su coordinador ofensivo; Anteriormente había sido entrenador de receptores abiertos de los Patriots. Replicar el éxito de New England fracasó, pero los Dolphins esperan que ahora tengan guardadas las piezas fundamentales adecuadas.

Ex entrenador de los Dolphins contratado por los Chiefs

Si bien la reconstrucción de los Dolphins en 2019 basada en el modelo de los Patriots fracasó, algunos de los entrenadores que contrató Miami siguen siendo figuras prominentes en el NFL. Brian Flores se ha convertido en uno de los mejores coordinadores defensivos de la liga y ha entrevistas dibujadas para trabajos de entrenador en jefe. Ahora, otro miembro del cuerpo técnico de los Dolphins de 2019 ha sido noticia.

Ex coordinador ofensivo de los Dolphins Chad O’Shea ha sido contratado por los Kansas City Chiefs como entrenador de receptores abiertos. O’Shea pasó solo una temporada con los Dolphins cuando fue despedido luego de la temporada 2019. A pesar de que la ofensiva promedió 26,7 puntos por partido en los últimos siete partidos de O’Shea con los Dolphins, Se informó que el delito era demasiado complejo.. O’Shea intentó ejecutar una ofensiva al estilo de los Patriots, pero la joven plantilla de Miami en 2019 tuvo problemas para ejecutar la ofensiva compleja. Antes de la temporada 2019, O’Shea nunca había convocado jugadas.

Preguntas del personal ofensivo de los Miami Dolphins

Tras el anuncio de Hafley como nuevo entrenador en jefe del equipo, los Dolphins tendrán que esperar y ver el tipo de personal que reúne. Hafley tiene experiencia defensiva, ya que sirvió las dos temporadas anteriores como coordinador defensivo. Eso significa que aún está por verse quién decidirá la jugada de la ofensiva de los Dolphins. Hafley podría seguir un enfoque similar al de Flores en 2019 y traer a alguien de Green Bay.

La posibilidad de que un coordinador ofensivo sin experiencia tenga problemas en su primer año como encargado de las jugadas es una posibilidad real, como lo demuestran los problemas de O’Shea con los Dolphins. Sin embargo, ha habido casos de entrenadores que han tenido éxito en su primer turno como encargados de las jugadas. Mike McDaniel no había convocado jugadas antes de ser el entrenador en jefe de los Dolphins y llevó a los Dolphins a la tercera mejor ofensiva de la NFL en puntos por juego en 2023.