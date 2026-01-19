Hazlo más simple: el automóvil con servicio de SIM móvil llegará este martes

Jacarta – Para los titulares de SIM cuyo período de validez esté a punto de expirar, la renovación ahora se puede realizar sin necesidad de acudir a la oficina de Satpas. Polda Metro Jaya vuelve a prestar servicios SIM alrededor el martes 20 de enero de 2026, para facilitar al público una gestión más práctica de la administración.

El permiso de conducir es un documento oficial que todo conductor de vehículo motorizado debe tener. La licencia de conducir es prueba de que una persona ha cumplido con los requisitos legales y administrativos para conducir en la vía pública.

Teniendo en cuenta que el período de validez de una SIM es de sólo cinco años, se recomienda a los propietarios de vehículos que no retrasen el proceso de renovación. Se espera que la presencia de coches con SIM móvil pueda ser una alternativa para las personas que quieran evitar largas colas en las oficinas de Satpas.

Según la información de Korlantas Polri, los servicios de SIM móvil en el área de DKI Yakarta se distribuyen en varios puntos. Los residentes del centro de Yakarta pueden ir a la oficina de correos de Lapangan Banteng, mientras que los residentes del este de Yakarta reciben servicio en el centro comercial Grand Cakung.

Para la zona del oeste de Yakarta, se han preparado dos ubicaciones, a saber, Citraland Mall y LTC Glodok. Mientras tanto, los residentes del sur de Yakarta pueden ampliar su SIM en el Kalibata Trilogy Campus con horario de atención de 08.00 WIB a 14.00 WIB.

No sólo en Yakarta, los servicios de SIM móvil también están disponibles en las zonas intermedias. En Bogor, las personas pueden solicitar extensiones SIM en Lotte Grosir Sholeh Iskandar con un horario de servicio de 09:00 a 12:00 WIB.

Mientras tanto, los residentes de Bandung pueden aprovechar el servicio Mobile SIM que opera en Indogrosir Ahmad Yani y McD Istana Plaza. Ambas ubicaciones comienzan a atender a los solicitantes desde las 08.00 WIB hasta el final.

Para los residentes de Bekasi, los coches Mobile SIM están disponibles en Pizza Hut Komsen Jatiasih. Los servicios en esta ubicación están abiertos de 08.00 WIB a 10.00 WIB con un número limitado de colas.

Cabe señalar que el servicio SIM Móvil solo atiende renovaciones de SIM A y SIM C que aún estén activas. Si el período de validez de la SIM ha expirado, el solicitante deberá solicitar una nueva SIM directamente en los Satpas.

Los solicitantes también deben preparar una serie de requisitos, incluido un KTP válido, un permiso de conducir original y una fotocopia, así como un certificado sanitario de un centro oficial. Los documentos completos ayudarán a que el proceso de extensión se ejecute más rápidamente.