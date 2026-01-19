Terminal de contenedores IPC impulsa la digitalización de servicios

Jacarta – IPC Terminal Container o TPK fija la dirección estratégica de la empresa para 2026, la ‘Excelencia Operacional y de Servicio’ como primer paso en la implementación del Plan de Largo Plazo de la Compañía (RJPP) 2026-2030.

Lea también: Xbox Game Pass elimina 7 juegos a la vez, aquí está la lista



Esta determinación forma parte del compromiso de la empresa por mejorar la calidad. servicio puertos, fortaleciendo la conectividad logística, asegurando el crecimiento empresarial sostenible y brindando beneficios a la sociedad y la economía nacional.

«Fortalecer las operaciones y los servicios es la principal necesidad para que IPC TPK pueda proporcionar beneficios óptimos para los usuarios de servicios, la comunidad y los accionistas, al tiempo que fortalece el papel de los puertos en el apoyo a los flujos logísticos nacionales», dijo el director principal de la terminal de contenedores de IPC, Guna Mulyana, el martes 20 de enero de 2026.

Lea también: Gaspol digitaliza las mipymes, las transacciones ahora pueden ‘hablar’



La Hoja de Ruta IPC TPK 2026-2030 se estructura en tres etapas de desarrollo, a saber Excelencia operativa y de servicio, mejora del negocio y la conectividadasí como Desarrollo Sostenible.

Estas tres etapas están diseñadas para responder a las necesidades de las partes interesadas de servicios de terminales de contenedores confiables, integrados y competitivos en medio de la dinámica de la industria logística global.

Lea también: El Departamento de Transporte de DKI garantiza que los servicios de TransJakarta no se reducirán a pesar de los recortes presupuestarios



En la primera etapa, Excelencia operativa y de servicioIPC TPK se centra en fortalecer el desempeño operativo y la calidad del servicio como base principal.

Este paso tiene como objetivo garantizar un proceso de carga y descarga más eficiente, seguro y consistente, brindando así certeza de servicio a los usuarios de servicios, actores logísticos y socios comerciales.

Para apoyar este fortalecimiento, IPC TPK lleva a cabo de manera continua un programa de estandarización, sistematización e integración de las operaciones de las terminales, así como de agilización de las operaciones de las terminales. digitalización servicios que habían iniciado el año anterior para aumentar la transparencia, la rapidez del servicio y la facilidad de acceso a la información para los clientes.

Se espera que este esfuerzo aumente la eficiencia de los costos logísticos y fortalezca la confianza de los usuarios del servicio.

En 2026, esta iniciativa es una continuación de varios programas. transformación digital que se ha implementado a lo largo del año pasado.

El programa incluye la implementación Sistema de reservas de terminales (TBS) para mejorar la regularidad de los flujos de vehículos y servicios en la terminal, implementación de equipos de escaneo de contenedores para fortalecer los aspectos de seguridad y cumplimiento, así como la implementación Sistema operativo terminal (TOS) Nusantara con dos sistemas superiores.

Ambos, PARAMA y PRAYA, son la columna vertebral de una gestión operativa de terminales estandarizada, integrada y basada en datos.