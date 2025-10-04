VIVA – Erik Ten Hag Acabo de pasar el período oscuro con Bayer Leverkusen. En lugar de despertar su carrera después de ser expulsado Manchester UnitedEl entrenador holandés en realidad tuvo que irse solo en dos partidos de la Bundesliga.

De hecho, se creía que Leverkusen era un lugar para reconstruir su reputación. Sin embargo, la realidad dijo de manera diferente. El club alemán inmediatamente decidió trabajar juntos después de una mala actuación al comienzo de la temporada.

Diez hag en sí no es una figura descuidada. El nombre se disparó mientras recubre Ajax Amsterdam. Junto con el gigante holandés, ganó tres títulos de Eredivisie y casi penetró en la final de la Liga de Campeones 2018/2019.

En ese momento, Ajax se deshizo con éxito del Real Madrid y la Juventus antes de ser eliminado dramáticamente por Tottenham Hotspur a través de Hattrick Lucas Moura.

El viaje de diez hag en el Manchester United en realidad no es del todo malo. Aunque es difícil manejar a los Red Devils después de la era de Sir Alex Ferguson, pudo presentar el trofeo de la Copa EFL y la Copa FA. Incluso la victoria sobre el Manchester City en la final de la Copa FA había hecho que la gerencia de United la mantuviera.

Sin embargo, la paciencia terminó después de la derrota 1-2 de West Ham United en la liga inglesa. Diez HAG fue expulsada y su posición fue reemplazada por Ruben Amorim, quien hasta ahora aún no ha mostrado resultados significativos.

Entonces, ¿dónde está el siguiente paso para los siguientes diez?

La última noticia de De Telegraaf dijo que el ex entrenador de Utrecht estaba abierto a regresar a Ajax. Incluso se dice que el club está considerando llamar a casa su arquitecto de gloria hace unos años.

Actualmente, Ajax todavía está siendo manejado por Johnny Heititinga. Pero su posición comenzó a temblar después de que el equipo se tragó una derrota 0-4 a Marsella en la Liga de Campeones. Aun así, Ajax todavía está invicto en Eredivisie y ocupa la posición de tres clasificaciones.

Si es cierto nuevamente, Ten Hag tendrá una gran tarea: restaurar la gloria de Ajax que recientemente se ha desvanecido en la competencia europea.