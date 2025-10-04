Cómo el Manchester United debería estar en línea con VS Sunderland en la armadura de la Premier League

Man Utd juega a Sunderland en la Premier League el sábado y así es como nuestros escritores piensan que deberían hacer cola.

United toma contra Sunderland esta tarde. (Imagen: Getty Images)

Manchester United lleva a Sunderland en la Premier League el sábado por la tarde.

Las fuentes de United aclararon la posición del club en Ruben Amorim después del revés del fin de semana pasado contra Brentford, e insiste en que Amorim aún conserva el apoyo de la Junta.

Amorim parecía un gerente bajo presión sobre la línea de banda en el estadio de la comunidad GTech y estará desesperado por ir al descanso internacional de octubre con una victoria contra Sunderland.

Sunderland fue promovido a la máxima categoría la temporada pasada. Los Black Cats han invertido mucho en la ventana de transferencia de verano y sus gastos están justificados por un gran comienzo de la campaña.

En lo que respecta a las noticias del equipo, AMAD está nuevamente disponible para la selección después del sufrimiento de un voltaje familiar.

Así es como nuestros escritores piensan que United debería hacer cola:

David McDonnell

Todos los fines de semana nos preguntamos si Kobbie Mainoo obtiene un primer inicio de la temporada de la Premier League y cada vez que comienza en el sofá.

Casemiro está de regreso de la suspensión y comenzaría a Mainoo junto a él en el centro del campo, y hacer el impensable patrón del banco Bruno Fernandes, que ha estado muy por debajo de su mejor momento esta temporada y puede que tenga que ser excluido de la conmoción.

Leny Yoro debería volver a la alineación inicial, al igual que Amad, quien extrañaría la derrota en Brentford por terrenos compasivos después de una familia de cumplimiento.

También le daría a Senne Lammens su debut en el United y dejaría que Altay Bayindir caiga en el sofá. Mantener el mismo personal no ha funcionado para Amorim hasta ahora, por lo que algo tiene que dar.

Lammens; Van Ligt, Magic, Yoro; Amat, Casemiro, Maino, Dorgu; Cunha, Sesco, Mbeumo

Steven Railston

Yoro tiene que regresar a la línea de salida después de haber sido trasladado al banco durante los últimos dos juegos. Y Amorim tiene que cambiar algo en el medio del campo, porque el conjunto del centro del campo simplemente no funciona.

Fernandes ha tenido un mal comienzo para la campaña y está luchando con los aspectos defensivos del papel más profundo del centro del campo, por lo que tal vez sea lógico banco para este juego.

Se siente mal omitir a Fernandes, dada su calidad, pero puede que no sea una mala idea.

Equipo de Steven

–

