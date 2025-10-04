Los Rangers contratan al ex jugador de MLB, gerente para reemplazar a Bruce Bochy

El Rangers de Texas contrató al ex jugador y gerente de la MLB Skip Schumaker por su papel gerencial el viernes.

Schumaker se convirtió en el 21 ° gerente de tiempo completo en Guardabosques historia y firmó un contrato de cuatro años que se extenderá hasta 2029. Schumaker pasó un año sirviendo como asesor principal de operaciones de béisbol, ayudando Guardabosques Presidente de Operaciones de Béisbol Chris Young.

Antes de unirse al GuardabosquesSchmaker fue el gerente de la Miami Marlins Durante dos temporadas, guiándolos a la postemporada como un comodín de la Liga Nacional en 2023. Schumaker fue nombrado Gerente del Año de la Liga Nacional 2023, pero fue relevado de sus deberes después de que Miami se fue 62-100 en 2024.

Schumaker se hace cargo de Bruce Bochy, quien guió a Texas a su solitario campeonato de la Serie Mundial en 2023. Bochy y los Rangers se separó a principios de esta semana.

Rangers ‘emocionados’ para anunciar a Skip Schumaker como gerente

Texas pudo haber terminado 81-81, pero estaba en la búsqueda del comodín No. 3 de la Liga Americana hasta que quedó sin pegar durante las últimas dos semanas.

El Guardabosques Cerró la temporada con un tramo de 2-11 sobre sus 13 juegos finales, terminando seis juegos atrás del comodín No. 3 de Al Tigres de Detroit y nueve juegos detrás del campeón de AL West Marineros de Seattle.

Fue el segundo año consecutivo que los Rangers terminaron .500 o peor después de su victoria en la Serie Mundial de cinco juegos sobre el Diamondbacks de Arizonaque condujo al cambio gerencial.

Aunque Bochy, de 70 años, todavía parece tener algo de fuego en su vientre, y ha ganado cuatro títulos de la Serie Mundial sobre su legendaria carrera gerencial: Schumaker, de 45 años, es uno de los gerentes más brillantes, ayudando a los deficientes financieros. Marlins Gane 84 juegos, su mayor en 14 años, en 2023.

Schumaker tiene pedigrí de la Serie Mundial como jugador, ayudando al Cardenales de San Luis Gane la Serie Mundial en 2011 y gane dos anillos de la Serie Mundial en St. Louis. También ayudó a entrenar a ambos Padres de San Diego (2020) y Cardinals (2019, 2022) antes de asumir el cargo de gerente de Miami.

Además, Young ha visto su talento en acción durante su año en la oficina principal.

«Durante su año pasado, Skip ha demostrado ser impulsado, apasionado y minucioso en todo lo que hace», dijo Young. “Tiene un espíritu y energía ganadores, y tenemos la suerte de que alguien tan apreciado en la industria haya acordado convertirse en nuestro gerente.

«Su perspectiva, su sabiduría, él estaba muy cerca y disponible mucho. Creo que probablemente hablamos con él cada pocos días, si no a diario, a lo largo del año y rebotamos las ideas de él y [got] su perspectiva «.

Schumaker ‘honrado y emocionado de administrar los Rangers’

El Guardabosques Intenta presentar a Schumaker como su gerente en los próximos días, donde seguramente dirá que fue rejuvenecido por su año fuera de las tareas gerenciales. Pero hasta entonces, Schumaker anunció su emoción por tener nuevamente uno de los 30 roles de gerentes de las ligas mayores.

Me siento honrado y emocionado por esta oportunidad para administrar el Guardabosques«, Dijo Schumaker en un comunicado de prensa.» Si bien logré una buena comprensión de la organización a través de mi papel de recepción la temporada pasada, las conversaciones con Chris Young, [Rangers VP/assistant general manager] Ross FensterMaker y otros esta semana solo han intensificado mi interés en esta oportunidad.

«No puedo esperar para comenzar el trabajo para 2026».