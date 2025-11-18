Emocionado por la disputa de su esposa, Habib Bahar admite que una vez estuvo enamorado de un artista y le pidió que se casara con él.

Jacarta – Cuestiones relativas a matrimonios en serie que arrastran el nombre Habib Bahar bin Smith vuelve a ser el centro de atención. Casos que involucran a jóvenes modelos Helwa Bachmid continúa provocando un debate público, especialmente después de su declaración afirmando haber estado casada en un matrimonio en serie con Habib Bahar y luego abandonada.

Esta confesión provocó diversas reacciones, incluso de la familia y de los internautas que estaban ocupados cuestionando la verdad. ¡Vamos, desplázate más!

La situación se volvió aún más acalorada cuando la esposa legal de Habib Bahar, Luna Balghoits o quien familiarmente se conoce como Fadlun Faisal BalghoitsFinalmente habló. En su aclaración, Fadlun transmitió una firme negación de las acusaciones de Helwa.

Incluso incluyó una serie de pruebas subidas a través de su cuenta de redes sociales como una forma de explicación de la situación que se estaba discutiendo ampliamente. Según él, las acusaciones sobre negligencia no se correspondían con la realidad que conocía.

La declaración de Fadlun en realidad provocó una nueva ola de conversación. El público está cada vez más dividido entre quienes dudan de las afirmaciones de Helwa y quienes cuestionan otros aspectos de la vida personal de Habib Bahar. Este drama entre dos esposas (legítima e ilegítima) sin duda se ha convertido en un gran titular en varias plataformas de redes sociales.

En medio de esta acalorada controversia, una vieja declaración de Habib Bahar volvió a circular y atrajo la atención del público. En el vídeo, Habib Bahar admite que su vida suele estar rodeada de mujeres interesadas en él, algunas de las cuales incluso son artistas.

«Me proponen matrimonio más a menudo de lo que solicito, no para ser arrogante, sino para ser un hecho», dijo Habib Bahar en YouTube Muhibbin Ulama citado el martes 18 de noviembre de 2025.

También añadió que varias mujeres, incluidas figuras públicas, habían expresado su deseo de ser su compañera de vida.

«Los syarifah, incluso algunos de ellos son artistas, muchos artistas me persiguen, son hermosos», dijo.

Aún más sorprendente, Habib Bahar reveló que estas mujeres no dudaron en reunirse directamente con su esposa, Syarifah Fadlun, para pedirle permiso para convertirse en una segunda esposa.

«Hubo muchas mujeres que acudieron a Fadlun (su esposa) y le dijeron directamente que querían ser la esposa de Habib Bahar», dijo.

Según Habib Bahar, su esposa pudo confirmarlo.