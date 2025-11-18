Se dice que está agotado, resulta que el combustible diesel en esta gasolinera…

Lampung, VIVA – Una gasolinera en East Lampung se vio repentinamente llena de residentes después de que se observara actividad sospechosa el domingo por la noche. El incidente ocurrió en la gasolinera Srimenanti, Bandar Sribhawono, e inmediatamente desató tensión.

Los vecinos se enfurecieron al ver un camión aún llenándose bbm aunque la gasolinera esté cerrada. La situación se volvió aún más sospechosa porque el camión transportaba un gran bidón de hierro que se creía capaz de contener miles de litros de diésel.

Se sospecha que esta acción está relacionada con la práctica de venta ilegal de combustible, que durante mucho tiempo ha sido una queja del público. En los últimos meses, los residentes se han quejado a menudo de la dificultad para conseguir diésel subsidiado.

Los agricultores y camioneros a menudo tienen que hacer cola durante largas horas e incluso volver a casa sin llevar combustible porque la respuesta es «agotado». Esta situación hace que las acusaciones de un juego de distribución de combustible sean aún más fuertes ante los ojos del público.

Al ver que esta actividad se llevaba a cabo en secreto por la noche, la ira de los residentes alcanzó su punto máximo de inmediato. Consideran que este tipo de trato es injusto en medio de la escasez de diésel que enfrentan.

En el video que circula, los vecinos dejaron de repostar combustible y pidieron aclaraciones a la gasolinera. Luego, dos personas que viajaban en el camión fueron detenidas para ser interrogadas.

La policía acudió para calmar la situación y asegurarse de que el incidente no se convirtiera en un gran disturbio. El camión con matrícula BE 8542 ADU también fue trasladado a la Jefatura de Policía del Sector para su inspección.

Citado VIVA Otomotif de Instagram @lampung.vivoEl martes 18 de noviembre de 2025, el jefe de policía de East Lampung, AKBP, Hety Patmawati, también vino directamente para monitorear las condiciones en el lugar. Su presencia hace que el ambiente sea más propicio y garantiza que el proceso de investigación pueda continuar.

Este caso ha vuelto a poner de relieve la cuestión del control de la distribución de combustibles subvencionados en las regiones. Los vecinos esperan que incidentes como este no se repitan y que la distribución del diésel se pueda realizar de forma transparente.