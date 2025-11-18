Payal Kapadia y cineastas critican el mal estreno de la película ‘Agra’ en Cannes

Una coalición de 46 destacados cineastas independientes indios ha emitido una declaración conjunta exigiendo oportunidades teatrales equitativas para el cine independiente, citando el estreno restringido en India de Kanu BehlLargometraje seleccionado en Cannes “Agra”como emblemático de los desafíos sistémicos que enfrenta el sector.

La apelación sigue a la presentación en cines del 14 de noviembre de “Agra”, que fue relegada a horarios limitados e inconvenientes a pesar del gran interés de la audiencia y la amplia cobertura de los medios. Los firmantes incluyen Payal Kapadia, Rima DasNandita Das, Ajitpal Singh, Alankrita Shrivastava, Megha Ramaswamy, Raam Reddy, Ruchi Narain, Shaunak Sen, Shonali Bose, Varun Grover y Vasan Bala.

«Actualización sobre la película ‘Agra’: Nos niegan espectáculos debido a los llamados ‘grandes éxitos de taquilla’ y porque las películas pequeñas ‘no encajan’ en la programación de las cadenas de cines. ¡Ahora depende de ustedes, el público! Hablan y etiquetan a las cadenas. ¡Di que quieres ver la película!», Behl había publicado en vísperas del lanzamiento. «Corra la voz. O esto seguirá y seguirá. Y el espacio para cualquier otra cosa que no sea el ‘cine infantilizado’ sin sentido desaparecerá».

La declaración de los cineastas independientes enfatiza que el problema se extiende más allá de un solo estreno, señalando que las películas independientes en toda la India enfrentan rutinariamente barreras para la exhibición en cines. Los desafíos clave identificados incluyen espacios de proyección severamente restringidos, horarios de exhibición solo por la mañana o exclusivos entre semana, cancelaciones abruptas, procesos de asignación opacos y priorización múltiple de estrenos de gran presupuesto.

Los cineastas también destacaron un obstáculo emergente en el sector del streaming, donde las plataformas basan cada vez más sus decisiones de adquisición en el desempeño de taquilla, creando lo que describen como un ciclo desigual que limita la exposición teatral de las películas independientes y al mismo tiempo exige resultados comerciales.

La coalición describió cinco solicitudes específicas: proyecciones nocturnas accesibles garantizadas para cada estreno independiente, criterios transparentes para la asignación de pantallas, programación independiente mensual o trimestral, apoyo de instituciones culturales y lugares alternativos, y políticas de adquisición de streaming independientes de las métricas de desempeño teatral.

La declaración contextualiza estas demandas dentro del impacto internacional del cine independiente indio durante la última década, señalando que las películas del sector se han estrenado en importantes festivales como Cannes, Venecia, Berlín, Sundance, Locarno, Rotterdam y Busan, ampliando las percepciones globales de la narración india.

«Ofrecemos esta declaración con respeto, seriedad y urgencia», escribieron los realizadores. «Sin antagonistas. Sin culpas. Sólo la necesidad colectiva de un ecosistema más saludable. El cine independiente indio ha moldeado la forma en que el mundo nos ve. Ahora, debemos configurar un sistema en el que nuestras propias audiencias también puedan vernos».

La lista completa de firmantes en orden alfabético: Aamir Bashir, Aditya Kripalani, Aditya Vikram Sengupta, Ajitpal Singh, Akshay Indikar, Alankrita Shrivastava, Anuparna Roy, Arati Kadav, Ashim Ahluwalia, Bauddhayan Mukherji, Bhaskar Hazarika, Chaitanya Tamhane, Devashish Makhija, Dibakar Das Roy, Diwa Shah, Dominic Megam Sangma, Gurvinder Singh, Haobam Paban Kumar, Hardik Mehta, Honey Trehan, Kanu Behl, Karan Gour, Karan Talwar, Karan Tejpal, Leena Yadav, Megha Ramaswamy, Nandita Das, Payal Kapadia, Pradip Kurbah, Prateek Vats, Q (Quashik Mukherjee), Raam Reddy, Rahat Mahajan, Rima Das, Ronny Sen, Ruchi Narain, Sumit Purohit, Safdar Rahman, Sarvnik Kaur, Shaunak Sen, Sharukhkhan Chavada, Shlok Sharma, Shonali Bose, Tanuja Chandra, Varun Grover y Vasan Bala.