Emma Thompson en Dead of Winter, filmando escenas de acción a los 66 años

Emma Thompson llamó a su personaje en Brian KirkPelícula «Muerto de invierno«Una» heroína de la vida real «durante una conversación en Festival de Cine de Locarno el viernes.

«Parece que estamos contando una gran cantidad de historias sobre el lado súper rico o sobre el lado oscuro de la naturaleza humana, y la vida de esta mujer, esta vida humilde ordinaria, es tan hermosa y tan rica», dijo Thompson sobre la película. «Ella puede decir: ‘Puedo dejarlo ir para dejar que alguien más se encuentre’. Es una historia de su amor «.

En el thriller de acción, interpreta a una mujer viuda que solo quería pescar en Minnesota nevada. En cambio, se encuentra en medio de una trama de secuestro. Thompson también ejecutó la película.

Escrito por Nicholas Jacobson-Larson y Dalton Leeb, ambos de Minnesota, rinde homenaje a las «mujeres increíbles» que las criaron, dijo Jacobson-Larson, con Leeb mencionando a su propia abuela que «siempre enfrentaría la adversidad con el humor» como inspiración.

«Se siente como un héroe que no ves muy a menudo», dijo, con su estrella de acuerdo.

«Los chicos tienen razón: hace 30 años, cuando comenzaba, tenía el grupo de esta mujer. Mi primera pregunta para ellos era: ‘¿Quién es la héroe femenina?’ Todavía estaba identificando con Marlon Brando y no estaba contento con eso ”, dijo Thompson.

«Esta mujer es una verdadera heroína femenina porque no dice: ‘Deberías tener miedo porque tengo ciertas habilidades’. Quiero decir, ella puede coser, ha sido formada por el clima y vivió muy cerca de la naturaleza.

Se acercó a la tía Tracy de Leeb para dominar el acento.

«La primera vez que lo hicimos [a Zoom call] Lo hice en mi voz normal y estaban muy confundidos ”, se rió.

«Pasé horas y horas hablando con todos allí. Pero la realización de esta película fue principalmente sobre guantes. Necesitamos tres pares. Ella dispara en un par, tiene una pelea en otra. ¡Hubo guantes en todas partes! Los minnesotanos dijeron que los necesitábamos porque si tienes manos frías, tu vida termina».

Laurel Marsden, Judy Greer y Marc Mencchaca también fueron elegidos en la película, así como a la hija de Thompson, Gaia Wise, quien interpreta a su yo más joven.

“Hicimos largas caminatas antes de comenzar y hablamos sobre lo que [this couple’s] La vida hubiera sido como. Lo que habían comido, qué juegos jugaron y cuáles eran sus conversaciones. Gaia la interpreta en el bit de su vida ‘lleno de amor’: estaba en la pieza de ‘mi vida ha terminado y tengo que decir adiós’. Ella está afligida y algo la distrae, y luego ha vuelto a donde comenzó. Es un círculo tan hermoso ”, dijo Thompson.

En cuanto a filmar las escenas violentas de la película, dijo: «No hay palabras. ¿Por qué comenzar toda esta acción cuando tienes 66 años?

Para prepararse, pasó un mes entero en Finlandia, donde la película se filmó en parte. Thompson ya elogió a la tripulación finlandesa en un carta abierta a la industria después de la sesión.

«Animaría a los colegas de mi industria con todo mi corazón a localizar producciones aquí: si necesita un paisaje dramático, está aquí, si necesita personas valientes, altamente sensibles e indomables de la tripulación, están aquí, si necesita comodidad y una vida hogareña, está aquí», escribió.

Hablando en Finlandia, ella continuó: «No era solo frío, era frío. Te agarra como el metal. ¡Nos quitamos la ropa, nos sentamos en una sauna finlandesa y nos metimos en un lago congelado para acostumbrarme! Una cosa que realmente me asustó fue contener la respiración bajo el agua. Judy y yo hicimos ese entrenamiento con un hombre llamado, conseguir esto, Kirk Crack ”. Crack es un experto en billete de apego.

La mejor manera de calentarse era acostarse desnuda en la nieve, observó su director.

«Podría hacerlo ahora mismo, nunca he estado tan caliente. Estoy teniendo una segunda menopausia», dijo, enfriándose con un ventilador eléctrico en el festival.

Pero a pesar de todas las luchas, la película es en última instancia «también sobre la supervivencia y el renacimiento», señaló Kirk. «Hay un increíble grado de esperanza aquí». Esto también se debe a que el personaje de Thompson ayuda a una niña, interpretada por Marsden, a encontrar «la capacidad y el deseo de vivir».

«¿Qué mayor regalo podría darse a alguien que está desesperado? Es un momento muy difícil para los jóvenes y es una versión reconocible de eso», dijo Thompson. «Creo que hemos perdido la noción de sacrificio en nuestra vida, no en un sentido religioso sino en un sentido puramente humano. Pero no puedes tener una buena vida [without sacrifice]. No solo viene «.

«Dead of Winter» fue producido por Greg Silverman, Jon Berg, Jonas Katzenstein y Maximilian Leo para Stampede Ventures y Augenschein Filmproduktion, mientras que Leonine Studios y ZDF coproducen. Está siendo vendido por North.pive.six. y ventas de Augenschein.