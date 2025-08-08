Surya Paloh le pidió a Nasdem en la Comisión III que llamara al KPK como resultado de que los subordinados fueran golpeados por OTT

Macasses, Viva – Presidente Fiesta nasdem, Surya paloh furioso por la acción de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) quien arrestó al regente de East Kolaka (Koltim) Abdul Azis en una serie de operaciones de arresto (Ot) en el sureste de Sulawesi (sureste de Sulawesi).

También instruyó a sus cuadros en la Comisión III DPR RI Para llamar inmediatamente al KPK en una audiencia cerrada (RDP).

«Le indiqué a la facción Nasdem que pidiera que la Comisión III llamara al KPK para escuchar una opinión», dijo Surya Paloh durante una conferencia de prensa después de la apertura de la reunión de trabajo nacional de Nasdem en el Hotel Claro Makassar, el viernes 8 de agosto de 2025.



Koltim Regent Abdul Azis Foto : Antar/Lart Ode Deden Ode A

Afirmó sorprenderse sobre la terminología de OTT utilizada por el KPK detrás del arresto de Abdul Azis. Surya Paloh espera que el KPK pueda proporcionar una explicación para que haya una comprensión.

«De modo que el nombre de la terminología de OTT, específicamente la terminología de OTT, puede ser aclarado por nosotros juntos», dijo.

Según él, el arresto de Abdul Azis no era sabio porque tenía que ser «etiquetado» de las víctimas de OTT. Incluso consideró que los pasos del KPK no apoyaban el funcionamiento del gobierno.

«¿Qué se pretende OTT? Para que no esté confundido sobre el público. La gente obtiene el sello OTT primero. Eso tampoco es correcto, no sabio, no sabio, y no apoya el curso de este gobierno», dijo.

Luego dio un ejemplo de la existencia de perpetradores de actos criminales arrestados anteriormente en un lugar particular. A partir de los resultados del desarrollo, el arresto de otras partes se realizó en diferentes lugares.

«Esto es si uno viola la norma en Sumatra del Norte, digamos que el donante que acepta en el sur de Sulawesi, ¿qué es este ott? Ott Plus. Esta es una terminología inapropiada», dijo Surya Paloh.

Sin embargo, Surya Paloh respetó el proceso legal contra Abdul Azis. Se aseguró de que Nasdem no fuera un partido político (partido político) que no fuera obediente al proceso legal.

«La consistencia de la actitud del partido, respeto por todos los esfuerzos de aplicación de la ley. Eso no renunciará. No se desviará allí. Por una razón u otra», dijo.



El DPP del Partido Nasdem también respondió a la decisión del Tribunal Constitucional con respecto a las elecciones de 2029 en Dipah. (Ist)

Anteriormente, la Comisión de Erradicación de Corrupción (KPK) arrestó al Regente de Kolaka East, Southeast Sulawesi, Abdul Azis, después de la reunión de trabajo nacional relevante del Partido Nasdem, en Makassar, Sur de Sulawesi.

«Después de completar los Rakernas», dijo el vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto, cuando se confirmó en Yakarta, el viernes 8 de agosto de 2025.

El KPK realizó una Operación Catching Hands (OTT) y arrestó al regente del este de Kolaka Abdul Azis el jueves 7 de agosto de 2025. Abdul Azis había negado que fuera arrestado en la Operación de Arresto de KPK (OTT).