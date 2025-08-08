Declaración viral de Lawas Acha Septriasa, mencionada sobre la dificultad de mantener las relaciones en el matrimonio

Yakarta, Viva – El público estaba sorprendido por Divorce News ACHA SEPTRIASA y su esposo, Vicky Kharisma. El Tribunal Religioso Central de Yakarta decidió que el divorcio de las dos parejas el 19 de mayo de 2025, después de que Acha septriasa solicitó el divorcio el 13 de diciembre de 2024.

Después del divorcio de ambos, el público ha vuelto a llenar la vida del matrimonio de Acha y Vicky en los últimos años. Aunque fue considerado armonioso, los internautas encontraron el viejo video de Acha Septriasa a fines de 2023. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

En el podcast TS Media guiados por Luna Maya, Acha Septriasa había aludido a la dificultad de mantener la relación entre el esposo y la esposa.

«Siento que muchas personas no entienden que mantener las relaciones (relaciones) en el matrimonio es muy difícil», dijo Acha Septriasa, citado el viernes 8 de agosto de 2025.

Acha cree que es importante que las mujeres puedan disfrutar de su juventud y prepararse antes del matrimonio. Porque siente que después de casarse con todo el tiempo y el enfoque de las mujeres estarán más dedicados a los niños y los esposos.

«Entonces, de hecho, ¿por qué antes del matrimonio es necesario disfrutar realmente de la juventud, disfrutar de un establecimiento realmente independiente primero, sentir un relleno hacia nosotros mismos, porque cuando vamos a varias personas en el matrimonio, y eso siempre tendrá que compartir, ya no tenemos privacidad», dijo.

«Especialmente si eres mujer, serás madre, básicamente compartes tu cuerpo para tu esposo y tu hijo. Ya no tienes ninguna privacidad Entonces se siente que algunos de ustedes están perdiendo. Vas a tener una gran identidad de crisis«Continuó.

La madre de un niño también reveló que las mujeres se sentirán solas si una pareja casada no puede comunicarse bien. Esto también puede hacer que las mujeres no puedan funcionar como humanos.

«Entonces, si por ejemplo, según cuando hay un vacío como ese, no podemos compartir con nuestro socio, no podemos comunicarnos con nuestros socios Vamos a estar solo. Estarás solo y nos encontrarás en la peor situación y no puedes funcionar como un ser humano entonces. No puede funcionar como un humano que se conoce a sí mismo «, dijo.