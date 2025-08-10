El tren con destino a Bangkok se descarrila en Tailandia Prachuap Khiri Khan, nueve lesiones







Al menos nueve pasajeros resultaron heridos cuando un tren expreso especial con destino a Bangkok se descarriló en el distrito de Kui Buri de Tailandia temprano el sábado, el Bangkok Post informado.

Según el Bangkok Post, el Special Express Train No. 38/46, que consta de 12 carruajes, viajaba desde el distrito de Su-Ngai Kolok en la provincia de Narathiwat hasta la estación de Krungthep Aphiwat (Bang Sue) en Bangkok cuando ocurrió el accidente.

El incidente ocurrió alrededor de las 5 am cerca de la estación de tren de Kui Buri, cuando tres de los carruajes traseros, números 10, 11 y 12, salieron de la vía pero no volcaron, informó el Bangkok Post.

Entre los heridos había un monje budista, una niña y siete mujeres. Los equipos de rescate transportaron todos a los hospitales de Kui Buri y Prachuap Khiri Khan para recibir tratamiento, dijo el Bangkok Post.

Los pasajeros en los nueve carruajes restantes fueron asistidos para continuar sus viajes mediante transporte alternativo organizado por el ferrocarril estatal de Tailandia (SRT).

Se desplegó una maquinaria pesada para recuperar el tren descarrilado, y desde entonces los servicios ferroviarios de Southern se han reanudado, aunque los retrasos permanecen, según el SRT, según lo citado por el Bangkok Post.

Ferrocarril Los funcionarios están investigando la causa del descarrilamiento.

