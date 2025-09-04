El rupia se debilitó después de que el optimismo de BI sobre la economía indonesia 2026 creció un 5,4 por ciento

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado fortalecido en el comercio actual.

Basado en datos de la tarifa de dólar spot interbancario de Yakarta o Jisdor BI, curso El rupia contra el dólar de los Estados Unidos está en el nivel de Rp 16,424 por miércoles 3 de septiembre de 2025. La posición del Rupia se registró como 6 puntos debilitados desde el tipo de cambio anterior al nivel de RP 16,418 en la negociación el martes 2 de septiembre de 2025.

Mientras se cotiza en el mercado spot el jueves 4 de septiembre de 2025 hasta el 09.15 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de RP 16,456 por como un dólar. Esta posición debilitó 40 puntos o 0.24 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,416 por dólar estadounidense.

Ilustración de Rupiah.

Observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, Bank Indonesia (BI) es optimista de que crecimiento económico por valor de 5.4 por ciento contenido en la suposición macro en el RAPBN 2026Se puede lograr por sinergia de políticas gubernamentales y bancos centrales.

BI en sí mismo predijo que la economía de Indonesia en 2026 creció en el rango de 4.7-5.5 por ciento. Eso se basa en cálculos de BI junto con la tendencia de la tasa de disminución en la tasa de interés de referencia (bi-tasa), entonces la tendencia del crecimiento económico el próximo año alcanzará el 5.3 por ciento.

Sin embargo, el banco central es optimista de que el crecimiento económico puede alcanzar un 5,4 por ciento en 2026, porque está respaldado por la política fiscal. Además, considerando varias políticas o programas que se dirigen por el gobierno para alentar el sector real.

Por lo tanto, con el apoyo a la exportación y también un aumento en los sectores nacionales, la actividad económica se estirará cada vez más y puede mantener el crecimiento económico.

Estos sectores, como el comercio, el transporte, los servicios y también la industria de la bebida de alimentos, así como otros sectores.

«El Rupiah está fluctuando pero cerrado fortalecido en el rango de Rp 16,380 – RP 16,420», dijo.