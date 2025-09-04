La cadena Neuehouse de clubes solo para miembros cerrará el viernes

El Neuehouse La cadena de miembros solo los clubes que atienden a aquellos que trabajan en industrias creativas cerraron el viernes. La compañía confirmó la decisión con un largo mensaje publicado en su sitio web.

Los propietarios de Neuehouse citaron «pasivos heredados» como la razón por la cual el negocio no podía continuar.

«Aunque Neuehouse ha creado un negocio extremadamente valioso que es apreciado por los miembros y los anfitriones de eventos, desafortunadamente, ha sido agobiado por las responsabilidades heredadas», según un comunicado atribuido a la Junta de Neuehouse. «A pesar de nuestros mejores esfuerzos para encontrar un camino sostenible, incluida la exploración de todas las solución posible para abordar estos desafíos, hemos tomado la decisión muy difícil de reducir el negocio y cerrar Neuehouse. Nuestro último día de operaciones será este viernes 5 de septiembre».

(En la foto: Variety organizó su poder de la joven fiesta de Hollywood en Neuehouse Hollywood en 2023)