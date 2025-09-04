China muestra el arsenal militar de próxima generación por primera vez







Porcelana El miércoles, presentó por primera vez algunos de sus armamentos, incluidos los aviones de combatientes, los misiles y el último hardware de guerra electrónica, mostrando su poder militar. Veintiséis líderes extranjeros, incluido el presidente ruso Vladimir Putin, el líder norcoreano Kim Jong Un y los líderes de Irán, Malasia, Myanmar, Mongolia, Indonesia, Zimbabwe y los países de Asia Central lo asistieron.

Desde el vecindario de la India, asistirán los primeros ministros de Pakistán y Nepal, y el presidente de Maldivas. El presidente chino, Xi Jinping, y su esposa Peng Liyuan dieron la bienvenida a los invitados extranjeros. Cientos de tropas participaron en el desfile celebrado para conmemorar el 80 aniversario de la victoria de China sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial.

Kim llegó a Beijing en tren junto con su hija Kim Ju Ae en su segunda visita a China desde 2019. Xi, Putin y Kim juntos en un desfile militar en Beijing Fue visto como un intento de enviar un mensaje a los Estados Unidos y al presidente Donald Trump, quien intentó cortejar a Putin y Kim.

Putin y Kim se conocieron formalmente en la casa de huéspedes del estado de Diaoyutai después del desfile. El dúo viajó de una recepción formal a las negociaciones en el mismo automóvil. Putin elogió la valentía de los soldados norcoreanos que lucharon junto a las tropas de Moscú contra Ucrania.

Xi, Putin, hablar de trasplantes e inmortalidad en el desfile

Mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, caminaba con el presidente chino Xi jinping Y el líder norcoreano Kim Jong Un el miércoles, un micrófono caliente atrapó a los líderes chinos y rusos sobre la posibilidad de que los humanos puedan vivir hasta 150 años con trasplantes de órganos.

El desfile de la victoria en Beijing el miércoles. Imágenes Pic/Getty

Mientras caminaban hacia el Tiananmen RostrumEl traductor de Putin dijo en chino: «La biotecnología se está desarrollando continuamente … los órganos humanos pueden ser trasplantados continuamente. Cuanto más viva, más joven se convertirá e (puede (puede) incluso lograr la inmortalidad».

En respuesta, se puede escuchar Xi en chino, diciendo: «Algunos predicen que en este siglo los humanos pueden vivir hasta 150 años». La conversación fue llevada a cabo en la transmisión en vivo por la emisora ​​estatal CCTV a otros medios de comunicación.

Putin no puede ser escuchado hablando claramente en ruso en el clip, pero confirmó más tarde que hubo discusiones sobre el tema. «Medios modernos de mejora de la salud, medios médicos, incluso quirúrgicos relacionados con reemplazo de órganosPermita que la humanidad espere que la vida activa continúe de manera diferente a lo que hace hoy ”, dijo.

Líderes mundiales que se unieron a …

Los líderes de 26 países unidos se unieron a las celebraciones en Beijing el miércoles, incluido …

Oficial de visitas de país

Presidente de Rusia Vladimir Putin

Corea del Norte K Kim Jong You

Presidente de Irán Masoud Pezeshkian

Primer Ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif

Nepal Primer Ministro Khadga Prasad Oli

Presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko

Presidente de Maldivas Mohamed Muizzu

Myanmar Senior Gen. Min Aung Hlaing

Camboya Rey Norodom Sihamoni

Presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev





