El palacio enfatizó que se trataba de Fahri Hamzah.

Yakarta, Viva – Viceministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP) Fahri hamzah dijo eso Programa de 3 millones de casas Lo que se hizo aún no había mostrado resultados significativos siempre que se estableciera el ministerio.

Leer también: La respuesta de Prabowo sobre el crecimiento económico alcanzó el 5.12 por ciento



Respondiendo a este asunto, el jefe de la oficina de comunicación presidencial (PCO) Hasan Nasbi declaró que el programa de construcción de 3 millones de unidades de vivienda sigue siendo la prioridad del presidente Prabowo Subianto. Esto se transmitió en respuesta a la noticia de que el objetivo no se dio cuenta este año.

«Lo que está claro, la vivienda es parte del programa de prioridad del presidente», dijo en Yakarta, jueves 14 de agosto de 2025.

Leer también: El economista Sental Palace duda de crecimiento económico 5.12 por ciento: ¡El gobierno libera honestamente datos!



Hasan admitió que no había explorado la declaración hecha por otras partes relacionadas con el problema, incluso del viceministro de vivienda y áreas de asentamiento Fahri Hamzah. Sin embargo, se aseguró de que el sector de la vivienda siempre haya sido una agenda de discusión de rutina entre el Presidente y el Ministerio de Vivienda y Áreas de Asentamiento.



Jefe de PCO, Hasan Nasbi en la oficina de PCO, Central Yakarta

Leer también: Sobre el tema de la reorganización, Hasan Nasbi: Ese es el derecho prerrogativo del presidente



Con respecto al progreso del desarrollo, Hasan reveló que los datos de los ministerios relevantes mostraron que más de 200 mil unidades de vivienda habían alcanzado la etapa del contrato y estaban listos para ser construidos.

«Entonces, creo que el progreso es bueno», dijo.



Viceministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP) Fahri Hamzah

Anteriormente, Fahri transmitió mientras se disculpaba directamente al Ministro Coordinador de Infraestructura y Desarrollo Regional (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) en la reunión de coordinación de evaluación y el logro del progreso del Ministerio Técnico bajo el Ministerio Coordinador para IPK, miércoles (08/13/2025).

«Anteriormente me disculpé, informé anteriormente, porque para la renovación sigue siendo cero, la disposición del área sigue siendo cero, la infraestructura, las instalaciones y los servicios públicos (PSU) siguen siendo cero», dijo. (Hormiga)