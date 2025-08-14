JCI sube 38 puntos al cierre de la negociación el 14 de agosto de 2025, 3 de estas acciones son elegantes

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) continúa cuidando el impulso de la tendencia fortificado. JCI saltó 28.34 puntos o 0.49 por ciento a 7,931.25 al cierre de la negociación el jueves 14 de agosto de 2025.

De monitoreo VIVA a través de Buque de stockEl movimiento JCI está en el rango de 7,905-7,973 áreas. Con valor transacción alcanzó Rp 18.58 billones.

El elegante de la JCI fue apoyado por un rápido aumento en el sector tecnológico del 3.84 por ciento y el sector de la salud disparó 1.38 por ciento. Luego, el sector no cíclico no mismo aumentó un 0,60 por ciento, el sector cíclico ganó 0,55 por ciento, el sector energético aumentó un 0,45 por ciento y el sector de transporte se disparó un 0,30 por ciento.

Sin embargo, algunos sectores todavía están experimentando corrección para que el estacionamiento JCI sea más bajo que la primera sesión. El sector de infraestructura erosionó el 0,44 por ciento, el sector financiero corrigió el 0,35 por ciento, el sector industrial debilitó el 0,33 por ciento, el sector de materia prima (material básico) cayó un 0,21 por ciento y el sector inmobiliario debilitó el 0,06 por ciento.

El analista de Phintraco Sekuritas reveló, el logro del JCI On registro Nuevo más alto. Sin embargo, este aumento supuestamente fue una acción de ganancias a corto plazo antes del largo fin de semana.

Técnicamente, el JCI se reabre formando una brecha y registrando un nuevo registro más alto. Los indicadores MACD y RSI estocásticos aún indican el potencial al alza avanzado.

El volumen de compra también ha aumentado, aunque hay una indicación de distribución. Los inversores también están entusiasmados con la posible disminución en las tasas de interés por parte de la Fed.

Citado del informe Phintraco Sekuritas, junto con tres acciones que lograron imprimir el salto de precio más alto en la junta de negociación principal.

PT Mitra Adiperkasa TBK (MAPI)

Las acciones de MAPI dispararon 5.60 por ciento o 70 puntos y fueron cerrados al nivel de 1.320.

Indofood CBP Sukses Makmur TBK (ICBP)

Las acciones de ICBP aumentaron en un 2,64 por ciento o 250 puntos para que penetrara el área de 9,725.

Unilever Indonesia TBK (UNVR)

El rendimiento de APIK también fue demostrado por las acciones de UNVR a través de un fortalecimiento de 2.52 peren o 45 puntos a 1,930.