Warriors Blockbuster Trade Pitch tierras Centro de MVP dominante

Hacer ejercicio de Mega-Deals siempre es complicado, pero eso no ha impedido que un escenario llame la atención, uno que enviaría Joel Embiid desde Filadelfia 76ers hacia Guerreros de Golden State.

En Comercio simulado de Dave Holcomb de Sports IllustratedLos Sixers y los Guerreros se unen con una idea de gran éxito construida alrededor del contrato continuo de Golden State con delantero Jonathan Kuminga. Mientras que los Sixers no tienen planes actuales para mover a Embiid – Marc Stein informó en junio que tienen la intención de darle otra oportunidad Paul George y Tyrese Maxey – El lanzamiento lo convierte en un intrigante «qué pasaría si» se dirige a la temporada baja.

La propuesta hipotética

La idea de Holcomb envía a Embiid a Golden State a cambio de Kuminga, Trayce Jackson-Davis, Compañero de casco y dos selecciones de primera ronda.

Desde la perspectiva de los Warriors, es una apuesta en el emparejamiento Stephen Curry con uno de los grandes más dominantes de la liga. Para los Sixers, es un paquete que ofrece un delantero joven y alto en Kuminga, un gran prometedor en Jackson-Davis, tiroteo veterano de Hield y Draft Capital para ayudar a reorganizar a George y Maxey.

Holcomb también señala que Filadelfia podría impulsar una tercera primera ronda si Golden State no está dispuesto a separarse de otro titular.

Por qué los Sixers podrían considerarlo

En el papel, los Sixers quieren regresar Embiid, sanos y listos para perseguir un título. Pero la durabilidad sigue siendo una preocupación: ha jugado solo 19 juegos esta temporada después de 39 el año anterior y nunca ha superado 68 en ninguna temporada.

Si Filadelfia duda de que pueda regresar a su forma 2022–23 MVP, moverlo mientras su valor aún es alto podría ser la jugada más inteligente a largo plazo. Kuminga les daría una piedra angular potencial a los 22 años, mientras que el resto del paquete agrega colaboradores inmediatos y flexibilidad futura.

La apuesta de todos en los guerreros

Para los Warriors, este sería el mejor swing de ganar ahora. El mejor momento de Embiid se alinearía con el final de la ventana del campeonato de Curry, y si está sano, el joven de 30 años podría transformar la pista delantera de Golden State.

También resolvería la situación desordenada del equipo con Kuminga. Anthony Slater de ESPN Recientemente informó que el campamento de Kuminga lanzó una extensión de tres años y $ 82 millones, que los Warriors resistieron. Las conversaciones se han estancado, y Kuminga ha insinuado que puede preferir jugar su trato y llegar a la agencia libre en lugar de aceptar la oferta actual del equipo.

En ese sentido, moverlo en un paquete para un jugador del calibre de Embiid podría tratarse tanto de resolver un dolor de cabeza de la lista como para perseguir otro título.