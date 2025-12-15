¡El llanto nunca cesa, un bebé de 6 meses en el sur de Tangerang muere en manos de su padre biológico! Estuvo en ‘SmackDown’

Está lloviendo, EN VIVO – Se han vuelto a producir casos de violencia contra niños en el sur de Tangerang. A bebé Una niña de 6 meses murió tras haber sido abusada por su padre biológico, el EI (28), en la zona de Ciputat, en el sur de Tangerang.

Esta cruel acción se desencadenó porque el perpetrador estaba molesto. víctima sigue llorando. El incidente ocurrió el domingo 14 de diciembre de 2025, alrededor de las 17:00 WIB en Jalan Betawi Kampung Gunung RT 003 RW 009, aldea de Jombang, distrito de Ciputat, ciudad de Tangerang del Sur.

El jefe de policía de East Ciputat, el comisionado de policía Bambang Askar Sodiq, explicó que inicialmente el EI llevaba a su hijo en la tienda. En ese momento, el bebé seguía llorando por lo que el agresor le pidió a su esposa que le preparara leche.

«padre biológico la víctima sostenía a su hijo en la tienda. «Luego el sospechoso le dijo a la madre biológica del hijo de la víctima que hiciera leche porque el hijo de la víctima estaba llorando», explicó Bambang a los periodistas el lunes 15 de diciembre de 2025.

Sin embargo, el llanto del bebé nunca cesó. El perpetrador, abrumado por la emoción, finalmente abusó de su propio hijo biológico. La víctima incluso estaba en ‘smackdown’.

«El sospechoso estaba molesto y emocionado porque el hijo de la víctima no dejaba de llorar. El sospechoso arrojó al suelo al hijo de la víctima que estaba siendo cargado hasta que se golpeó la cabeza, lo que provocó una hemorragia en la zona de la cabeza de la víctima», dijo Bambang.

Tras el incidente, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital. Pero lamentablemente no se pudo salvar la vida del pobre bebé.

«En el camino, el hijo de la víctima murió debido a una hemorragia en la cabeza. Sabiendo esto, la familia denunció el incidente a la policía», dijo Bambang.

De los resultados del examen se reveló que el estado de la casa del perpetrador en el momento del incidente era oscuro porque se quedó sin fichas de electricidad. Se dice que esta situación hizo que la víctima siguiera llorando.

«Según la declaración del EI, la víctima lloró continuamente sin parar porque la casa estaba a oscuras. El EI no conocía el número del token de electricidad de TKP que provocó el corte de electricidad. El EI golpeó a la víctima dos veces, primero en el colchón (suelo) boca abajo (boca abajo) y segundo en el colchón boca arriba (boca arriba)», dijo Bambang.

El autor también admitió que la cabeza de la víctima fue golpeada por una botella de leche durante el segundo acto de violencia. Este asunto está ahora en manos de la policía. El autor ha sido detenido y se encuentra bajo proceso judicial.