El Manchester United dará forma a sus planes para la ventana de transferencias de verano, siendo el mediocampo un área clave que necesita inversión.

El técnico del Manchester United, Ruben Amorim, buscará añadir un centrocampista a su equipo durante la ventana de transferencias de verano. (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

El Manchester United no se hará ilusiones sobre la necesidad de fortalecer su mediocampo durante la ventana de transferencias de verano. Puede que enero esté a la vuelta de la esquina, pero Ineos no gastará el dinero necesario para encontrar un mediocampista que pueda mejorar a los Rojos a mitad de temporada.

En cambio, tendrán que esperar el momento oportuno y elaborar un plan sobre cómo seguir adelante. El verano pasado, HOMBRE Deportes Se entiende que el United preguntó por la disponibilidad de Carlos Baleba. Brighton y Hove Albion respondieron con un precio de más de £100 millones, poniendo fin a su interés por el momento.

Desde la perspectiva de los Rojos, Baleba era un jugador al que sentían que podían acercarse el próximo verano, ya que a Casemiro todavía le quedaba un año de contrato actual. Hubo decepción por no sumar un mediocampista a las filas, pero también se entendió que el United no podría fortalecer todas las posiciones de su equipo.

Ahora, mirando hacia atrás, parece que el United esquivó una bala al esperar un año por Baleba. Al visitar Old Trafford por primera vez desde que se mudó al United en octubre, el camerunés luchó por acercarse a sus mejores actuaciones, como hemos visto durante la mayor parte de esta temporada.

Los Rojos encontraron mucha alegría en el centro del campo y cuando finalmente Baleba fue sustituido, su sombría reacción lo dijo todo. No parecía un jugador con un precio de más de cien millones de euros. Desde entonces, su entrenador, Fabián Hurzeler, ha hecho todo lo posible para moderar las expectativas que rodean a su centrocampista.

«No presiones a Carlos Baleba y le digas ‘tienes que jugar bien’ porque, por supuesto, él quiere jugar bien», dijo Hurzeler en noviembre. «Se trata de los pequeños pasos. Se trata de la forma en que pide el balón, la posición que tiene cuando lo recibe. Con qué frecuencia lo llaman para intentar reaccionar cuando perdemos el balón».

«Creo que ya se acabó. Ya llevamos cuatro meses de temporada, así que no podemos hablar más de estos rumores», añadió el técnico del Brighton en los enlaces del United. “Se trata de ser un jugador del Brighton, hacerlo bien aquí y hacer que vuelva a su mejor nivel.

«Evita el ruido, evita todos los rumores y concéntrate en las cosas en las que puedes influir y en las que puedes hacer mejor y eso es el fútbol». Pese al deseo de Hurzeler de seguir adelante, Baleba ya ha comentado el discurso y debe entenderse como un aviso a Rubén Amorim.

Carlos Baleba ha tenido problemas con la consistencia para Brighton esta temporada (Imagen: Fuera de juego vía Getty Images)

Cuando se le preguntó si los rumores del United le molestaban, Baleba dijo a Sky Sports: «No creo que me haya afectado negativamente, pero había mucha presión sobre mí. Cuando comencé esta temporada quería mostrar las mismas actuaciones que la temporada pasada».

«Todos los días trato de trabajar duro y volver a mi nivel. ¿Me he presionado demasiado? Sí, eso creo, pero creo que es bueno.

«Es bueno para mí porque ahora tengo que superar este período un tanto estresante, volver a subirme al caballo y seguir trabajando duro».

La determinación de Baleba de volver a encarrilarse debería ser bienvenida, pero admitir que está luchando para manejar la presión debería ser una luz roja para Amorim. En su historia reciente, los Rojos se han caracterizado por jugadores que simplemente no podían competir al máximo bajo la presión del United.

La historia del club exige un cierto nivel de rendimiento y con demasiada frecuencia el United post-Sir Alex Ferguson no ha podido hacer frente. La presión que se siente en Brighton no es ni de lejos la misma que en Old Trafford.

Si quieres dar el paso al United tienes que demostrar mucho más de lo que ha hecho Baleba esta temporada. Sin mencionar lo que tendrás que mostrar si tu precio supera los £100 millones.

El United necesita jugadores que hayan demostrado una y otra vez que pueden soportar la presión. Baleba no está haciendo eso esta campaña y es por eso, al menos por ahora, que los Rojos deberían evitarlo.