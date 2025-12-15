Estudiantes de la UMS realizan campaña Sin Sobras para combatir el desperdicio de alimentos

Solo (ANTARA) – Estudiantes del programa de estudios de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Comunicación e Informática de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) llevaron a cabo una campaña de educación callejera sin sobras en el área de Slamet Riyadi del Día Sin Autos de Solo (CFD) y en el área de Refugio Manahan en Solo, Java Central, el domingo (7/12).

Esta actividad tiene como objetivo enseñar a los residentes de la ciudad de Surakarta a practicar un comportamiento de consumo sensato, a no dejar alimentos y a mantener limpio el comedor después de su uso.

La Campaña No Sobras es parte del proyecto de la Campaña de Relaciones Públicas Estudiantiles de la UMS llevado a cabo en colaboración con el Servicio Ambiental de la Ciudad de Surakarta (DLH) y el Servicio de Comercio de la Ciudad de Surakarta.

Esta colaboración intersectorial se está implementando como un esfuerzo conjunto para reducir la cantidad de desperdicio de alimentos, que sigue siendo uno de los mayores contribuyentes a las pilas de desechos urbanos.

El presidente del Comité de Campaña No Sobras, Eko Purwanto, explicó que esta actividad era una forma de contribución de los estudiantes para responder a los problemas ambientales cercanos a la vida cotidiana.

«Queremos invitar a la gente a ver que la reducción de residuos puede empezar por las cosas más sencillas, desde la mesa del comedor. No dejar comida y ordenar el comedor son pequeños hábitos, pero tienen un gran impacto en el medio ambiente», afirmó.

En su implementación, los estudiantes de la UMS brindaron educación presencial a la comunidad en las áreas de CFD y Manahan Shelter. El equipo de campaña transmitió mensajes simples pero aplicables, como traer suficiente comida, comer sin sobras y volver a limpiar el comedor.

Este enfoque interactivo permite a las personas tener un diálogo directo sobre los hábitos de consumo diario y su impacto en el medio ambiente.

El área de Manahan Shelter brinda educación no solo a los visitantes, sino también a los comerciantes. El equipo de campaña invita a comerciantes y consumidores a gestionar conjuntamente las porciones de alimentos, reducir el desperdicio de alimentos y mantener la limpieza de las zonas de comedor.

Como forma de apoyo, el equipo también colocó pegatinas educativas con el tema No Leftovers a varios inquilinos que estuvieron dispuestos a participar. La pegatina contiene una invitación a comer la comida y mantener limpio el medio ambiente.

Darto, comerciante y gerente del Refugio Manahan, valoró positivamente esta actividad. Encontró que la campaña era muy relevante para las condiciones sobre el terreno.

«Muchas veces los visitantes vienen con comida de afuera y el resto de la comida se deja en las mesas o debajo de las sillas. Al final, los comerciantes tienen que limpiar. Este tipo de actividades son muy útiles porque enseñan a los visitantes a ser más responsables», dijo.

Darto también añadió que los hábitos alimentarios limpios tienen un gran impacto en el confort del entorno culinario.

«Cuando la comida esté terminada y el comedor esté ordenado, el lugar estará más limpio y será más cómodo. Nosotros, como comerciantes, ciertamente apoyamos mucho movimientos como Sin Sobras», afirmó.

Como seguimiento, esta campaña continuará con actividades de divulgación.

Educativo para madres del PKK en el distrito de Serengan, Surakarta. Esta actividad se llevará a cabo en colaboración con DLH Surakarta, centrándose en la gestión de residuos domésticos, la reducción del desperdicio de alimentos y la aclimatación a un estilo de vida limpio y responsable en el entorno familiar.

A través de esta serie de actividades, los estudiantes de la UMS esperan que la campaña pueda crear conciencia entre la gente de Surakarta para que se preocupen más por el medio ambiente a través de prácticas simples en la vida diaria, mientras fortalece la sinergia entre las universidades, el gobierno local y la comunidad para crear una ciudad limpia y sostenible.