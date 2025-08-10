El jefe del ejército compara la Operación Sindoor con el ajedrez, la guerra de los aspectos más destacados de la zona gris ‘







Jefe del ejército Gen. Upendra DwivediAl poner la luz en la Operación Sindoor, afirmó que era diferente a una misión normal. Enfatizando que la Operación Sindoor requería mucha planificación estratégica y táctica, era como jugar un juego de ajedrez, ya que «no sabíamos» cuál sería el próximo movimiento del enemigo.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, el jefe del ejército retiró las complejidades de la acción militar decisiva de la India en mayo sobre la infraestructura terrorista en represalias por el ataque de Pahalgam del 22 de abril durante su discurso en una función en IIT-Madras el sábado.

Usando la metáfora del juego de ajedrez, Gen Dwivedi afirmó que «en Operación SindoorLo que hicimos fue jugar al ajedrez. Entonces, ¿qué significa? Significa que no sabíamos cuál era el próximo movimiento que iba a tomar el enemigo y qué íbamos a hacer. Esto es algo que llamamos … la zona gris. La zona gris es que no vamos a las operaciones convencionales. Pero estamos haciendo algo, justo antes de una operación convencional «, según la agencia de noticias PTI.

Al destacar el enfoque convencional del ejército indio durante la Operación Sindoor, dijo: «La operación convencional significa ir con todo, tomar todo lo que tiene. Y, si puede volver, hacerlo; de lo contrario, qué

Agregando la metáfora durante su conferencia, enfatizó aún más: «Entonces, estábamos haciendo los movimientos de ajedrez, y él (el enemigo) también estaba haciendo los movimientos del ajedrez. En algún lugar donde le estábamos dando el compañero de cheque, y en algún lugar al que íbamos a matar a riesgo de perder la nuestra, pero eso es de qué se trata la vida», como citado por la agencia de noticias PTI.

Bajo la Operación Sindoor en mayo, la IAF llevó a cabo ataques de precisión en múltiples objetivos en Pakistán y Cachemira ocupada por Pakistán vinculada a grupos terroristas. La operación tenía como objetivo destruir la infraestructura terrorista y neutralizar a los operativos clave a raíz del ataque de la Pahalgama.

(Con entradas de PTI)





