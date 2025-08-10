El jefe del Congreso, Kharge, organizará la cena para los parlamentarios del bloque de la India







Días después de que Rahul Gandhi hizo una conferencia de prensa que puso luz sobre la manipulación de la lista de votantes, el presidente del Congreso Mallikarjun Kharge ahora está listo para celebrar una cena para los parlamentarios del bloque de India el lunes. Según las fuentes, la cena también mantendrá una discusión de la oposición en vista de las filas de cierre contra la revisión intensiva especial de los rollos electorales en Bihar y presuntos aparejos de encuestas.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, los líderes de la oposición y los parlamentarios también tomarían una marcha de protesta el lunes desde el Parlamento a la Oficina de la Comisión Electoral sobre el tema del «fraude de la encuesta».

Después de la marcha de la protesta, el líder de la oposición en Rajya Sabha recibirá a los parlamentarios del bloque de India para cenar en el Palacio del Hotel Taj, Chanakyapuri.

Esto se produce solo días después de que los líderes del bloque de la India Top India celebraron una reunión de cena en la residencia del líder del Congreso Rahul Gandhi y prometieron luchar contra la revisión de los rollos electorales en Bihar, así como en lo que describieron como el «modelo de chori de votación» del » BJP-SOMISIÓN DE ELECCIÓN.

Desde la última reunión del bloque de la India en junio de 2024 en la residencia de Kharge, esta fue su primera reunión física.

La agencia de noticias PTI también informó que varios líderes de 25 partidos estuvieron presentes en la reunión, que incluía a Kharge, Sonia Gandhi, Jefe de NCP-SP-SPACad Pawar, supremo de la Conferencia Nacional Farooq Abdullah, PDP’S Mehbooba Mufti, Sp`s Akhilesh Yadav, Rjd`s Tmc ‘, Tmc’, Tmc ‘, shhilesh, shhilek, sheneshek, tmc Banjek, shreishek, sheneshek, sheneshek. (UBT) Jefe Uddhav Thackeray, Dmk`s Tiruchi Siva y Tr Baalu, CPI (M) `s Ma bebé, CPI`s d Raja, CPI (ML)` S Dipankar Bhattacharya y MNM Jefe Kamal Haasan.

Rahul Gandhi presentó el «modelo de voto chori» durante la reunión, alegando que el BJP lo está perpetrando a través de la comisión electoral.

El Congreso, mientras abordaba el tema, afirmó que «el líder de la oposición en Lok SabhaRahul Gandhi, también explicó todo el «juego» de cómo el BJP y la Comisión Electoral estaban «manejando» las elecciones «, según lo citado por la agencia de noticias PTI.

El Congreso también destacó que «¡un frente unificado contra la manipulación electoral!» Sin embargo, en una publicación en las redes sociales sobre X, luego dijeron que «estamos dedicados a la preservación de la democracia y evitaremos su destrucción a toda costa».

Anteriormente, Rahul Gandhi también había entregado una presentación en una conferencia de prensa en la que hizo reclamos incendiarios sobre un «gran fraude penal» en las encuestas que fue el resultado de la «colusión» entre el BJP y la Comisión Electoral.

Gaurav Gogoi, el líder adjunto del Congreso en el Lok Sabha, declaró: «La misma unidad era visible en la reunión, ya que la forma en que los partidos de oposición se han unido en el Parlamento en interés nacional y han arrinconado al gobierno», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Los partidos de oposición han estado protestando el SEÑOR El ejercicio actualmente en curso en Bihar, afirmando que resultaría en la privación de derechos de un número significativo de individuos.

(Con entradas PTI)





Fuente