Dandim Purbalingga invitó a los ciudadanos a vivir felices y a preservar la cultura

Purbalingga (Antara) – Comandante del Comando del Distrito Militar (Dandim) 0702/Purbalingga Teniente Coronel Infanterie Untugging Iswahyudi invita a las personas a vivir siempre felices y retener la preservación de la cultura regional.

«Afortunadamente, podemos lograr lo que queremos. La felicidad nos hace capaces de satisfacer las necesidades de lo físico y mentalmente y encontrar el verdadero significado de la vida», dijo Dandim al abrir la exposición de pintura temática El mundo de la felicidad El Proyecto Kie Art se celebró en colaboración con el Grand Hotel Baling en Purbalingga, Central Java, domingo.

Dijo que el impulso de la exposición se convirtió en una motivación y aliento para que la comunidad desarrolle el interés de la generación más joven de arte y cultura.

Según él, la preservación de la cultura significa participar en el mantenimiento del valor noble de la humanidad y la construcción de una mejor civilización.

«Uri Uri (mantengamos) la cultura que tenemos, para que esté más desarrollada y se convierta en una identidad regional», dijo.

Después de ver las diversas pinturas que se podían ver, el Dandim dijo que las pinturas eran extraordinarias porque describieron que la vida era muy compleja, pero tuvo que ser vivido felizmente.

También apreció la presencia de varios pintores que aún eran jóvenes, porque no todos los niños tenían la voluntad de entrar en el arte, especialmente en la era digital como ahora.

Con su disposición a caer como artistas y canalizar sus deseos por arte, dijo, puede ofrecer motivación a otros niños con la esperanza de que también puedan imitar e interesarse en el arte.

«No nos limitemos potencialmente a un solo campo, pero si tenemos un talento en el arte y nos encargamos de eso nuevamente, todavía tenemos que poder exponer, para que podamos expresar la existencia de arte sin límites», dijo.

También consideró el tema de la exposición de pintura de acuerdo con la conmemoración del 80 aniversario de la independencia de la República que debería ser recibida de felicidad porque estaba a solo 20 años para el oro de Indonesia.

«Debemos tener fuerza, felicidad para dar la bienvenida a Indonesia por 80 años de independencia, y debemos tener la mente durante 100 años de independencia. Con nuestro entusiasmo estamos felices de lo que queremos que se logre este país», dijo el Dandim.

Uno de los fundadores del Proyecto de Arte Kie, Gita Yohanna Thomdean, dijo que la exposición fue una serie de quinto cumpleaños que se fundaron como un foro para jóvenes en la aldea de Sidareja, distrito de Kalisondang, Purbalingga, para canalizar sus talentos en el arte.

Según él, la exposición que tendrá lugar durante una semana presenta 35 pinturas de nueve artistas principales Kie Art y estudiante del Instituto de Arte Indonesio Surakarta (ISI) que realiza una conferencia de trabajo real (KKN) en Purbalingga.

En este caso, dijo, la exposición es compartir gratitud y felicidad, tanto del viaje de la comunidad como del mensaje que se transferirá a la comunidad.

«Inicialmente, Kie Art solo fue seguido por 1-2 pintores, ahora muchos artistas están conectados. Queremos invitar a los indonesios a la introspección, ¿estamos felices? La felicidad no solo se mide por material, sino que puede estar fuera del cielo que respiramos, la salud, la circulación de aves, el equilibrio natural o la gracia de Dios que recibimos todos los días», dijo.

En este caso, dijo, el actor no solo enfatizó la obra de arte, así como un mensaje de diversidad de fuentes de felicidad, desde la belleza natural hasta los valores espirituales que se espera que inspiren a los visitantes a encontrar la felicidad en la vida diaria.

Según él, uno de los trabajos destacados en la exposición en forma de pintura fue realizada por uno de los estudiantes de ISI -vrouwelijk, el Wayang Beber que elevó el juego de títeres más antiguo de Indonesia con un medio raro de Purbalingga, a saber, el hilo de tumanggas que fue girado de Kapok Randu.

Con respecto al impulso del 80 cumpleaños de la República de Indonesia, dijo que el pueblo indonesio debería estar agradecido y feliz por la independencia que se había logrado para la lucha de los héroes, para que pudieran determinar la visión y las misiones de este país que en realidad serían mucho mejores que cuando todavía estaba colonizado.

«Si miramos la letra de la canción Indonesia Raya la segunda y tercera estrofa, de hecho se escribe en el mantra de la felicidad de la nación. Desafortunadamente, rara vez cantó», dijo Gita.

