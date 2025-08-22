El esposo revela la riqueza restante de MPOK ALPA: ahorros en seco

VIVA – La triste noticia de la partida del comediante MPOK ALPA Como resultado del cáncer de mama, todavía deja una tristeza profunda. Siete días después de su partida, el esposo, Aji Darmaji, que se llama familiarmente Idung, reveló el asunto de los activos dejados por MPOK ALPA.

El esposo de MPOK Alpa reveló que la riqueza dejada por el comediante ahora estaba seca. Esto se debe a que está drenado por el costo del tratamiento durante el cáncer de mama. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Idung cuenta cómo MPOK ALPA es una figura que no quiere molestar a los demás, incluso en tiempos difíciles. Durante casi dos años, los dos lucharon con el cáncer sufrido por MPOK ALPA, incluida la sometida a una serie de tratamientos intensivos en Malasia. Se han llevado a cabo varias acciones médicas como la radiación y la quimioterapia en aras de la curación, pero los costos que deben incurrirse son muy grandes.

El costo del tratamiento que no es un poco de fabricación de Idung y MPOK ALPA debe usar todos los ahorros que tienen. Idung reveló que el dinero de ahorro que se había preparado para la educación infantil tenía que usarse para gastos médicos.

«Para los niños de la escuela, gracias a Dios, había cuestión de tiempo, solo usamos para el tratamiento para MPOK. Hay algunos vehículos que vendemos para recibir tratamiento, también hay dos vehículos», dijo en Instagram @Rumpi_Gosip el sábado 23 de agosto de 2025.

Dos unidades de vehículos privados que han obligado a venderse para cubrir los costos hospitalarios. A pesar de tener un seguro de salud, un costo médico muy grande y dura mucho tiempo hace que el límite de seguro se agote.

«Se ha quedado sin el límite, el costo es muy poderoso. Son casi dos años de tratamiento, de ida y vuelta en el extranjero», explicó Idung.

Idung reconoció que esta lucha financiera hizo que su condición financiera casi se agotara. Usó el término «seco» para describir cómo se drenaron sus ahorros para financiar el tratamiento de su amada esposa. Aun así, él cree que el sustento volverá.

«Nuestros ahorros están secos. Luego todo ha terminado, hasta que está seco. Solo hay mucho dinero para terminar (a la venta).