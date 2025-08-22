¡Crítico! Este es el papel de Immanuel Ebenezer en el caso de extorsión de certificación K3

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Nombrado viceministro de mano de obra (Viceministro), Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) o Noel, como sospechoso en la supuesta extorsión de la gestión de la Certificación de Seguridad y Salud Ocupacional (K3) el viernes 22 de agosto de 2025.

El nombre de Noel sobresale después de que el KPK reveló el flujo de miles de millones de fondos de Rupia que recibió de la práctica ilegal.

El presidente de la KPK, Setyo Budiyanto, enfatizó que Noel no solo conocía la existencia de prácticas de extorsión en la administración Certificación K3Pero también déjalo. De hecho, se dice que Noel también solicitó raciones de los gravámenes.

«Por el papel de IEG, él lo sabía y lo dejó. Incluso entonces preguntó (raciones)», dijo Setyo en una conferencia de prensa en el edificio KPK, Yakarta, viernes 22 de agosto de 2025.

Wamenaker, Immanuel Ebenezer (Noel) Sospechoso de la certificación K3 Caso de extorsión Foto : TVONENEWS/JULIO TRISAPUTRA

Presunto recibo de 3 mil millones de IDR

En la exposición al caso, el KPK dijo que Noel recibió un flujo de fondos de RP3 mil millones en diciembre de 2024. En ese momento, Noel solo había servido en el gabinete rojo y blanco durante dos meses. Se cree que el flujo de fondos se origina en prácticas de extorsión que involucran gravámenes no válidos en la gestión de la certificación OSH.

De hecho, la tarifa oficial para la gestión de la certificación K3 es solo RP275 mil. Sin embargo, en el campo, obrero O la fuerza laboral se ve obligada a pagar hasta RP6 millones para que el proceso de certificación pueda funcionar sin problemas.

Modo de extorsión en la certificación K3

El KPK encontró un modo de extorsión al desacelerar, lo que dificulta, incluso negándose a obtener la certificación de OHS si los trabajadores no pagan más. Esta práctica causa grandes disturbios entre los trabajadores, porque la certificación OSH es uno de los requisitos importantes en el mundo del trabajo para garantizar la seguridad.

Setyo afirmó que el flujo de fondos y el papel activo de Noel era una fuerte prueba de que el viceministro no solo sabía, sino que participó en disfrutar de los resultados de los gravámenes ilegales.