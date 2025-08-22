El comandante de TNI hizo una rotación masiva, ¡414 almidón fue transferido! Esta es la razón

Yakarta, viva.co.id – Comandante de TNI General TNI Agus Subiyanto lo hizo rotación y mutaciones masivas contra 414 oficiales de alto rango (También) en tres dimensiones TNI. Esta política tiene como objetivo fortalecer la estructura organizacional mientras prepara el TNI para enfrentar desafíos de defensa cada vez más complejos.

La rotación estaba contenida en el decreto del número de comandante TNI KEP/1102/VIII/2025 con fecha del 15 de agosto de 2025. En este reglamento, una serie de posiciones importantes en el cuerpo de TNI experimentaron oficialmente una reorganización, incluido el despido y el nombramiento de posiciones estratégicas.

El jefe del Centro de Información (Kapuspen) del tni mayor general Kristomei Sianturi enfatizó que este paso no era solo una formalidad de posiciones cambiantes.

«Este paso es un proceso de regeneración de liderazgo continuo, así como una forma de adaptación estratégica del TNI para garantizar que se mantenga la preparación de la defensa nacional», dijo en un comunicado en la sede de TNI, Cilangkap, el miércoles de agosto de 2025.

Posiciones estratégicas que se reemplazan

Una serie de posiciones importantes que experimentan la rotación incluyen:

Inspector General de TNI (Inspector General de TNI)

Comandante del Tni Kodiklat (Dankodiklat tni)

Jefe de Gabinete del Ejército Subdirector (Wakasad)

Asistente de operaciones de Kasad (ASOPS Kasad)

Jefe del Centro de Información TNI (Kapuspen TNI)

Comandante Comandante III (Pakkarmada)

Comandante de Puspomal (Danpuspomal)

Jefe de Gabinete de Kopasgat (Kopasgat Cash)

Diputado Irjenau (Wairjenau)

Además, la rotación también se dirige a posiciones estratégicas en la sede de TNI y otras tres dimensiones, que se espera que proporcionen refrescos organizacionales y aumenten la efectividad del rendimiento.

Detalles de la rotación de alto oficial (PATI)

Un total de 414 almidón TNI afectado por la rotación consistieron en:

200 oficiales del ejército de alto rango

130 oficiales de la Marina High

84 Oficiales de la Fuerza Aérea de High

Este paso muestra el compromiso del comandante de TNI para alentar la regeneración de liderazgo y mejorar el rendimiento de la unidad en todos los niveles.

En línea con la visión del tni prima

Esta política está en línea con la visión del TNI Prima (profesional, receptivo, integrador, moderno y adaptativo). A través de este concepto, el TNI busca fortalecer la solidez interna, fortalecer la sinergia entre las unidades y garantizar que su posición permanezca firme como la primera línea para mantener la soberanía y la integridad del estado unitario de la República de Indonesia.