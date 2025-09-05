El equipo nacional indonesio derrota a Arabia Saudita e Irak, el equipo nacional indonesio mató a Taiwán

VIVA – Valor de mercado (valor de mercado) Equipo nacional Indonesia continúa disparándose hasta Rp630 mil millones, lo que lo convierte en el más alto en la historia del fútbol del país.

Este logro incluso puso a Indonesia más alto que varios gigantes asiáticos como Arabia Saudita, Irak, Irán, Uzbekistán, Qatar y Australia

Este artículo se convirtió en el más popular en Viva durante el viernes 5 de septiembre de 2025. Luego hubo noticias relacionadas con grandes victorias. Equipo nacional indonesio sobre Taiwán.

Además de las dos noticias anteriores, todavía hay una serie de otras noticias que no son menos interesantes y en el centro de atención de los lectores de Viva. ¿Cómo qué? El siguiente resumen en Round Up:

5. Los terribles segundos, Joao Pedro Claseing para vomitar en el partido brasileño vs chile

Fósforo Brasil Contra Chile en las clasificatorias de la Copa Mundial 2026 en el estadio Maracana, viernes 5 de septiembre de 2025., presenta un momento tenso.

El delantero del Chelsea, Joao Pedro, sorprendió al público después de experimentar un fuerte impacto con su compañero de equipo en el equipo nacional brasileño, Gabriel Martinelli.

El incidente ocurrió antes de que Brasil abriera el liderazgo. El Pedro de 23 años se ve dolor después de una colisión con Martinelli. Más sorprendente, había vomitado en el campo pero aún obligado a continuar el juego.

4. La leyenda de Iraq teme que su país sea destruido por el equipo nacional indonesio

Equipo nacional iraquí Penetró con éxito la final de la Copa del Rey 2025, pero su victoria sobre Hong Kong fue acompañada de críticas picantes. La leyenda del fútbol iraquí, Ali Abdul Jabber, evaluó que el equipo de Graham Arnold todavía estaba lejos del rendimiento ideal.

Iraq se sorprendió cuando Hong Kong ganó primero a través de la penalización de Matt Orr en el minuto 61. Afortunadamente, dos goles de Mohammad Ali en el minuto 67 y 81 confirmaron la victoria por 2-1 para Irak en el estadio Chiang Mai, Tailandia, el jueves 4 de septiembre de 2025.

3. Estaba Kylian Mbappe cuando el equipo nacional indonesio destruyó Taiwán

Reloj de marc Robando la atención cuando el equipo nacional de Indonesia venció a Taiwán en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya, viernes 5 de septiembre de 2025. El mediocampista naturalizado no solo tuvo un dominio dominante en el centro del campo, sino que también anotó un hermoso gol más una celebración del estilo de Kylian Mbappe.

El regreso de Klok al equipo de Garuda está en lo más destacado. Después de estar ausente durante más de un año y medio, Patrick Kluivert lo confió nuevamente para escoltar el centro del campo con Nathan Tjoe-A-On. El fideicomiso fue pagado de inmediato a fondo.

2. Valor de mercado El equipo nacional indonesio translúcido Rp630 mil millones, derrota a Arabia Saudita e Irak

Valor de mercado (valor de mercado) Equipo nacional indonesio Continúe disparando para alcanzar los Rp630 mil millones, lo que lo convierte en el más alto en la historia del fútbol del país. Este logro incluso puso a Indonesia más alto que varios gigantes asiáticos como Arabia Saudita, Irak, Irán, Uzbekistán, Qatar y Australia.

El aumento en el valor de mercado es inseparable de la presencia de descendientes que están activos en Europa, combinados con talentos locales cada vez más maduros.

1

Equipo nacional indonesio Pareciendo loco cuando se enfrenta a Taiwán en la jornada de la FIFA en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya, el viernes por la noche 5 de septiembre de 2025. Garuda ganó un deslizamiento de tierra con un puntaje de 6-0.

El equipo de Patrick Kluivert tenía 4-0 por delante en la primera ronda. Jordi estaba muy abierto a una fiesta a través de un cabezazo, luego el objetivo de Chao Ming Hsiu era ampliar la distancia. Reloj de marc Además de la ventaja a través de disparos duros, seguido de Eliano Reijnders, quien hizo que el GBT se retumbara.

Al ingresar a la segunda mitad, Indonesia no redujo el tempo. Ramadhan Sananta finalmente grabó un nombre en el marcador en el minuto 58. En breve, Sandy Walsh ayudó a agregar un objetivo a través del caos del tiro libre de Marc Klok.