Sean Penn se une al contendiente de los Oscar ‘Manas’ como productor ejecutivo

Sean Penn se ha unido Marianna BrennandLa función de debut «Manas» como productor ejecutivo. La película brasileña ganó a Brennand el premio al Mejor Director en Venice Days, la sección Paralela independiente del Festival de Cine de Venecia.

Penn se une al director de «I’m Still aquí aquí», Walter Salles, Jean-Pierre y Luc Dardenne, y la productora de «I’m Still aquí» Maria Carlota Bruno como productores ejecutivos de la película.

Mira el trailer «Manas» aquí.

Penn comentó: «En la tradición por última vez cumplida por Walter Salles ‘I’m Still Here’, la película de Marianna Brennand ‘Manas’ continúa el legado cinematográfico más duradero de Brasil. piel de nuevo después de verlo «.

Hablando sobre el apoyo de Penn a la película y la adición como productor ejecutivo, Brennand señaló: “Conocí a Sean en Cannes, en la noche que recibí el premio de talento emergente de las mujeres en movimiento del Festival de Cine Kering y Cannes, junto a Nicole Kidman. Fue una noche fundamental en mi carrera, me sentí profundamente emocional y me pidió el corazón sobre lo que significa que significa que las mujeres y las niños son tan silentadas. Después de mis discursos. Yo necesitaba conocer a la persona detrás de esas palabras y ver la película que había movido a tantos a la audiencia esa noche.

«Después de ver a ‘Manas’, me llamó para compartir lo profundamente conmocionado que estaba por la película. Habló de su poder cinematográfico y narrativo para sacar a la luz una historia tan difícil de contar, una que refleja la realidad vivida de innumerables mujeres y niños, no solo en las profundidades de la Amazonas, sino en todo el mundo. Desde ese momento, él sí mismo para ayudar a plantear la abundancia para la película, convincente en toda audiencia.

«Sean ha sido durante mucho tiempo una inspiración para mí, no solo por su trabajo como cineasta, sino por su coraje como activista social y humanitario. ‘Manas’ nació de un profundo deseo de provocar empatía e inspirar el cambio social y político. Sean que se está alzando como productor ejecutivo, junto a Walter SiLles, Maria Carlota Carlota Brouno, y los hermanos Dardenne, es un honor para los Estados Unidos, y un paso de los Estados Unidos, y al mismo tiempo de Walter SiLles».

Nacido de 10 años de investigación en el Amazonas, Brennand, quien comenzó su carrera como documentalista, elaboró ​​»Manas», que cuenta la historia de Marcielle, de 13 años de la isla de Marajó. Silenciada en una sociedad que ignora la violencia contra las mujeres y los niños, enfrenta heridas generacionales y toma el control de su destino, alterando para siempre el destino de su familia.

«Manas» ha sido reconocido internacionalmente, con 26 premios hasta la fecha. Los premios hasta ahora incluyen el Premio al Mejor Director en Venice Days, el Premio Kering Women Women Motion Emerging Talent en Cannes, el Premio Internacional de Recién llegado en el 2024 IFFMH (Mannheim-Heidelberg), el Premio Critics ‘Award al Mejor Película Brasileña en el 48º Festival Internacional de Cine de São Paulo, y el Premio de la Audiencia de la Audiencia en el 50th Huelva Ibero Festival.

«Manas» es uno de los 16 títulos bajo consideración para representar a Brasil en los Premios de la Academia. Si «Manas» se eligió como la presentación del Premio de la Academia Oficial de Brasil, Brennand sería solo la tercera mujer cuya película ha sido presentada para la categoría, y si está nominada, la primera mujer brasileña en recibir una nominación al Premio de la Academia al Mejor película internacional.

«Manas» fue recientemente adquirido por Kimstim para un lanzamiento en EE. UU., Mientras que Bendita Film Sales está lanzando ventas internacionales en territorios selectos en el Festival de Cine de Toronto. Kimstim lanzará la película en hasta 20 ciudades de EE. UU. En una fecha que pronto se anunciará.

A nivel internacional, «Manas» ya ha sido lanzado en Brasil, Bélgica, Francia, los Países Bajos, Luxemburgo y Portugal. En Brasil, la película mantuvo una notable carrera de 13 semanas en los cines y tocó en más de 70 teatros en todo el país, una hazaña poco común para una película brasileña de Arthouse Independent.