(Alpha News): «La violencia de armas no será tolerada», eso es lo que el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, proclamó hace casi dos meses durante una conferencia de prensa del 3 de julio.

Con cada uno de los 60 tiroteos que han tenido lugar desde entonces, sus palabras se han convertido cada vez más en el lugar y la hipocresía. Desafortunadamente, sin embargo, hay una atención mucho mayor.

Según el tablero de delitos público del Departamento de Policía de Minneapolis (MPD), estos 60 tiroteos son solo una fracción de los 979 «disparos de disparos» que tuvieron lugar desde el día después de que el Jefe O’Hara ofreció su proclamación.

Su reclamo probablemente no tiene importancia para las 89 víctimas que sufrieron heridas de tiro en su reloj en su reloj durante el mismo período de tiempo, del 4 de julio al 4 de septiembre.

Como si las circunstancias no fueran lo suficientemente malas y sin otros crímenes violentos, como el violento robo de automóviles que tuvo lugar ayer, dudo que alguien que vive o trabaja en Minneapolis encontrará consuelo en la última admisión de O’Hara.

Los últimos comentarios del jefe O’Hara

En 'Informe nacional' de Newsmax TV admitió recientemente que el chef o

En vista del hecho de que o

Cualquiera que sea su intención, el reconocimiento de O’Hara revela un contraste cada vez más trágico entre el en realidad crimen en Minneapolis – y el Tan -alizado Agarrar las circunstancias que él, el alcalde Frey y el ayuntamiento reclaman.

De nuevo, en sus propias palabras, el jefe O’Hara dio otro detalle sombrío …

El número de oficiales de patrulla ha caído a 260

Durante la entrevista en Newsmax TV, o

Según los informes de transmisión de MPD, sin embargo, actualmente solo hay alrededor de 260 oficiales de patrulla dentro de la policía de Minneapolis.

Ese número – 260 oficiales de patrulla – solo cuenta parte de la historia.

Estos 260 oficiales de patrulla están de alguna manera asignados a cada uno de los cinco distritos de MPD. Si consideramos una distribución igual por el argumento, sugiere que habría 53 oficiales de patrulla por distrito, quizás más o menos, como puede ser el asunto real.

Si es así, estos 53 oficiales de patrulla serían asignados a uno de los tres turnos de patrulla, o alrededor de 17 oficiales de patrulla en un determinado servicio en cada distrito, demasiado, dar o tomar la distribución real, rejillas y tareas.

Pero un oficial de patrulla no trabaja todos los días de la semana, probablemente encontraría aproximadamente la mitad de estos 17 oficiales de patrulla al servicio en un día determinado, nuevamente, en general, sin tener en cuenta las horas extras (obligatorias).

Entonces, aunque el alcalde Frey y los principales medios de comunicación de Minnesota pueden ser que «el crimen ha sido demolido», la propia Jefa O’Hara admitió un hecho indiscutible: el número de oficiales de patrulla sobre la policía de Minneapolis ha caído, y los datos han caído a solo 260.

‘Docenas’ reclutas, pero solo alrededor de una docena de funcionarios de capacitación de campo (FTO)

Es cierto que el jefe o

O

En primer lugar, el Jefe O’Hara no mencionó que el MPD solo tiene 14 funcionarios de capacitación de campo (FTO), según datos de personal.

Entonces, si el MPD ahora tiene 100 o 1,000 reclutas, solo hay 14 FTO para entrenarlos.

Dado que el entrenamiento de campo dura semanas, si no meses en la mayoría de los casos, el «horizonte» antes mencionado de que O’Hara también se encuentra en otra Vía Láctea.

«La eficiencia de la prueba policial es la ausencia de delitos y desorden»

Mientras tanto, el público debe sufrir y tener en cuenta la brecha en realidad entre lo que el Jefe O’Hara ha sido proverbio con lo que realmente ha sido haciendo Sobre el crimen en Minneapolis.

Uno de los principios más importantes del trabajo policial moderno, que data de 1829, establece que «la prueba de eficiencia policial es la ausencia de delitos y desorden, y no la prueba visible de la acción policial cuando se trata de ellos».

Con eso en mente, la idea de que «el crimen está terminado» parece ser uno Fabricación –y los datos que indican el crimen violento desenfrenado, y solo 260 oficiales de mpd -patrol, parecen ser una cuestión de hecho.

En aras de cualquier «esperanza» restante que se haya dejado en Minneapolis, con suerte, el chef O’Hara, el alcalde Frey y el ayuntamiento se detendrán hablando y comenzar haciendo Algo para demostrar «una ausencia de crimen y desorden» en Minneapolis.