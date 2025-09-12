El elenco principal de Hulu Comedy Pilots

El Hulu El piloto de comedia «Don’t Get High» ha establecido su elenco, Variedad ha aprendido.

Variedad exclusivamente informado que el piloto estaba en proceso en mayo. El elenco regular de la serie ahora incluirá: Tony Hale («Desarrollo arrestado», «Veep»), Ashley Brooke («Una pequeña luz», «Flumbers de la Casa Blanca»), Olivia Gill («Ava», «Yinz»), Oscar Williams («Poker Face», «FBI: Most Wanted»), Erin Morton («Heathers: The Musical» Off-Broadway) y Daniel Rosales.

Además, Michelle Buteau («Supervivencia de los más gruesos», «Babes»), Casey Wilson («Happy Endings», «The Shrink Next Door»), Dan Thompson («Life & Beth», «Three Women»), Macoy Stewart («The Summer I Girl Betting», «Doom Patrol») y Chloe Hakola aparecerán en los roles de las estrellas invitadas en el piloto.

Las descripciones completas de los personajes se pueden encontrar a continuación.

La logline para «No se obtenga alto», «Un Dork Alpha (Brooke) y su alegre pandilla de Dweebs comienzan a un grupo antidrogas en su escuela secundaria para hacer amigos e influir en las personas. No va bien».

Megan Ganz se desempeña como escritora, productora ejecutiva y showrunner en el piloto. Adam Fishbach y Mara Herron también producirán productos ejecutivos. 20th Television es el estudio.

Hale es representado por Uta y Hansen Jacobson. Brooke es representado por CESD, Rebel Creative Group y Goodman Genow. Gill es representada por Echo Lake Entertainment. Williams es representado por Nicolosi & Co. y el abogado Jared Bloch. Morton es representado por Nicolosi & Co. Rosales es representado por Buchwald.

Buteau es representado por Mosaic, CAA y Hansen Jacobson. Wilson es representado por Rise Management, CAA y JTWAMM. Thompson es representado por CESD y MZ.MGMT.NY. Stewart es representado por Brave Artists Management y su agente es Stewart Talent Hakola es representado por 3 Arts Entertainment y Amsel, Eisenstadt, Frazier y Hinojosa.

Descripciones de personajes–Regulares de la serie

Tony Hale como oficial Popkey: un policía escolar que se toma su trabajo demasiado en serio.

Ashley Brooke como Penny: un Alpha Dweeb en una misión para derribar a los niños geniales.

Olivia Gill como Lennon: la chica más popular de la escuela y el archienemigo de Penny.

Oscar Williams como Dylan: un chico malo melancólico

Erin Morton como Lane: el mejor amigo excéntrico y leal de Penny

Daniel Rosales A Trevor: Penny’s Other BFF, un misántropo que preferiría desvanecerse en el fondo

Descripciones de personajes – estrellas más guiadas

Michelle Buteau como director de Fishbach: un director de la escuela secundaria de Put-Upon

Casey Wilson como Marie: la amorosa madre de Penny

Dan Thompson como Hook: Varsity QB y el novio himbo de Lennon

Macoy Stewart como Ben: Capitán ultra chic sin esfuerzo y ultra elegante del equipo de porristas

Chloe Hakola como Vicki: co-capitán de Ben y infame fiesta de fiestas

(En la foto, de izquierda a derecha: Ashley Brooke, Erin Morton, Olivia Gill, Tony Hale, Casey Wilson, Michelle Buteau)