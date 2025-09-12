La cultura del asesinato – Oficial de leyes

Compartir y hablar por la justicia, la ley y el orden …

(Liderazgo valiente): Como muchos de ustedes, he experimentado una semana muy difícil. No hay mucho que pueda decir que aún no se ha dicho, pero el tiempo de ignorancia en nuestro país y por los líderes debe terminar.

Nuestro país tiene lo que yo llamaría un problema con la «supremacía política».

Aunque las cabezas parlantes y los medios horizontales hacen saltos mentales para convencerlo de que el asesinato de Charlie Kirk fue el trabajo de una sola persona loca, tenemos que aceptar el hecho de que vivimos en una sociedad violenta que no dudará en cambiar esa violencia sobre usted.

Violencia política

Podría centrar su atención en los muchos ejemplos de los violentos ataques en el pasado en los campus universitarios, la quema de Teslas y el asesinato de individuos en una iglesia o escuela. Podría recordarles que otros el asesino de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, considerado como un héroe popular, pero la policía lo sabe mejor.

Mucho antes de quemar los edificios policiales y las innumerables acciones violentas de los manifestantes «pacíficos» en 2020 y luego soportar, la policía tenía las consecuencias de estos supremacistas políticos demasiado bien.

El estudio de asaltantes del FBI establece que el 28% de los asesinos de la policía hicieron esto «por razones sociales y/o políticas».

«Creían que el ataque de oficiales de policía era su forma de» obtener justicia «para aquellos que, según ellos, fueron asesinados erróneamente por la policía».

El FBI identificó los medios de comunicación y las vidas negras como la influencia de estos asesinatos, y si no ha escuchado esto, sus líderes fallarán.

Mientras Charlie Kirk se enfrentó a este odio en un campus universitario el miércoles, la ley de la ley se convierte en todos los días. Si podemos aprender algo en medio de esta tragedia nacional, es que tenemos que despertarnos y hacer lo que se necesita para combatir al enemigo entre nosotros.

El enemigo

No caigas en la mentira de que algunas personas inestables y locas realizan esta violencia. Mientras unos cuantos disparan en las balas, El adoctrinamiento de la violencia ha llegado a las masas.

El propio Charlie Kirk señaló un estudio de la Universidad de Rutgers llamado ‘La cultura de asesinato’. Si bien el estudio dijo que «una» cultura de asesinato «más amplia parece crearse dentro de los segmentos del público estadounidense en el extremo izquierdo», revelan los hallazgos lo contrario.

De los encuestados en el estudio que se identificaron como «izquierda del centro», más del 50% dijo que había una justificación para el asesinato del presidente Trump y Elon Musk. El 40% dijo que era aceptable destruir la propiedad (a la izquierda del medio no suena como extrema izquierda).

Si no cree en esas cifras, puede conectarse en línea hoy y leer lo que estos demonios publican sobre el asesinato de Charlie Kirk. La aplicación legal ha visto informes similares después de la muerte de sí misma.

El llamado a la acción

No tienes que pedir un asesinato de alguien; Todo lo que tienes que hacer es darle a las personas locas una razón para hacerlo. Mucho antes del presidente Trump, Charlie Kirk y Maga se llamaban Hitler, nazis, fascistas y lamentables todos los días de la semana, la policía desapareció y más y pocos lo habían probado.

Fuimos etiquetados con racistas, supremacistas blancos y lamer de botas mucho antes de los eventos de esta semana, y continuaremos sufriendo las consecuencias si no tomamos medidas.

Ya no puede haber tolerancia para el discurso que le da a los demás la excusa de la violencia, y de acuerdo con los datos, este país tiene millones de personas que respalden e incluso cometerán esa violencia. Si el Servicio Secreto abrirá una investigación sobre alguien que coloca este vitriolo, ¿por qué los líderes policiales se dirigen cuando les sucede a sus empleados?

Prepárate … no te prepares

Los líderes deben sacar la cabeza de la arena y enfrentar la realidad. La policía aprobó 85,000 ataques el año pasado. Aunque era un récord más alto, solo el 50% de las agencias participaron en el estudio. La capacitación y la tecnología a nuestra disposición deberían reducir la violencia contra la profesión. Sin embargo, vemos a los agentes más temerosos de lo que ‘otros’ pensarán en ellos en lugar de protegerse contra la violencia que los rodea. Eso es culpa de los líderes de la aplicación de la ley.

He ofrecido dar mi capacitación para ayudar a la profesión, pero pocos líderes o las organizaciones que afirman que apoyan la policía incluso lo reconocerán. Recientemente dejé un área metropolitana con 10,000 policías. Nueve llegaron a la educación y la mayoría entró en servicio, lejos de la aprobación de la agencia.

Si ponemos el mismo énfasis en las tácticas de supervivencia que colocamos en los centros de delitos de tiempo real, estaríamos en un lugar mejor y más seguro en esta profesión.

¿Qué ahora?

Fue solo un año desde que vimos cómo el presidente Trump llegó un milímetro del mismo destino y nada cambió con la sociedad. La cultura del asesinato es tan común que no veo nada que cambie, por lo que tenemos que adaptarnos a ella.

Lo bueno de nuestra sociedad nunca debe querer violencia, pero deben estar dispuestos a usarlo para usarlo cuando los demonios intentan matarte y destruirte.

Rezo para que el bien entre nosotros aparezca y permanezca en guardia … es la única respuesta.

Dr. Después de 30 años de servicio, Travis Yates se retiró como comandante de una importante policía municipal. Es autor de «The Courageous Police Leader: A Survival Guide for Fighting Cobards, Chaos & Lies». Su gestión de riesgos y problemas de liderazgo se han enseñado a miles de profesionales de todo el mundo. Se graduó de la Academia Nacional del FBI con un doctorado en liderazgo estratégico y el CEO de la valiente Alianza de Liderazgo de Policía.