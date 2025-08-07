Browns cerró las llamadas comerciales para Dillon Gabriel

El Cleveland Browns provocó una controversia de mariscal de campo de su propia creación y decidió abrazarlo en lugar de buscar una salida.

Después de redactar Dillon Gabriel en la tercera ronda y luego comerciando para seleccionar Shedeur Sanders En el quinto, los Browns atrajeron interés comercial para Gabriel de múltiples equipos, según Michael Silver de The Athletic.

«Después de negociar para llevar a Sanders en la quinta ronda, los Browns rechazaron múltiples ofertas de comercio para Gabriel, prefiriendo avanzar con ambos novatos». Dijo Silver.

El gerente general de los Browns, Andrew Berry, dijo que el equipo no planeó reclutar a dos quarterbacks. Pero cuando el inesperado deslizamiento de Sanders alcanzó la quinta ronda, vieron una oportunidad que valía la pena aprovechar.

«Sentimos que no era necesariamente el plan en el fin de semana para seleccionar dos quarterbacks». Berry dijo. «Pero mientras hablamos, creemos en el mejor jugador disponible, creemos en el valor posicional, y no necesariamente esperábamos que estuviera disponible en la quinta ronda. Nos encanta agregar competencia a cada sala de posición y agregarlo para competir con los tipos que ya están allí. Sentimos que eso era lo apropiado».

Browns QB Dillon Gabriel dibujando reseñas negativas

Gabriel está ranurado sobre Sanders en el Gráfico de profundidad inicial. También ha recibido algunas repeticiones con los titulares, mientras que Sanders no ha visto ningún momento con la ofensiva del primer equipo. Sin embargo, las críticas sobre la obra de Gabriel han sido mixtas, sesgadas negativas.

«No es bueno. No es un mariscal de campo de la NFL. No ahora». Daryl Ruiter de 92.3 el fanático dijo recientemente. «Están abarrotando a este tipo por la garganta, y no es bueno. No es una altura; no es personal. Quiero decir, se está implementando, y no puede golpear a los muchachos que están abiertos. No es tan bueno a veces durante los períodos de calentamiento. Es bastante bueno durante 7-on-7 cuando no hay líneas ofensivas y defensivas, pero no es un buen quararite de calentamiento».

Los Browns han dicho que Gabriel, Sanders, Joe Flacco y Kenny Pickett Todos tienen la oportunidad de ganar el trabajo inicial en Cleveland. Veterano Tyler Huntley era agregado a la mezcla esta semanacon Gabriel y Pickett lidiando con lesiones.

El equipo está abierto a mantener cuatro quarterbacks en la lista activa, y el informante de ESPN NFL Adam Schefter cree que lo harán.

«Ahora creo que los Browns tienen más probabilidades de llevar cuatro quarterbacks en su lista final de 53 hombres». Schefter dijo en su podcast. “Ahora, escúchame. Es raro cuando un equipo recluta a un mariscal de campo en las rondas intermedias y termina liberándolo.

«Y siempre hemos pensado que ambos mariscales de campo novatos empeorarían la lista de 53 hombres. Salvo una lesión, el hombro de Shedeur o los isquiotibiales de Kenny Pickett empeoran, suponiendo que ambos se sientan saludables, aunque podrían no estar hoy. Creo que ambos mariscales de campo novatos están en la lista final de los 53 años de los Browns».

El dueño de los Browns quiere que juegue QB de novato

Desde que regresó a la NFL en 1999, los Browns han ido en bicicleta a través de 40 quarterbacks iniciales, lo que consistentemente no puede encontrar una solución a largo plazo en el centro. Pero con dos novatos ahora en la mezcla, el propietario Jimmy Haslam quiere ver ambos en acción antes de tomar decisiones sobre el futuro de la franquicia.

«Absolutamente, absolutamente» Dijo Haslam Cuando se le preguntó sobre la importancia de evaluar a los novatos en los juegos en vivo. «Kevin Stefanski es consciente de eso, sabe lo importante que es el mariscal de campo. Él y Andrew Berry hablan sobre ese tipo de cosas todo el tiempo. Es una conversación diaria y continua».

Los Browns están adoptando un enfoque medido, con el entendimiento de que su período de evaluación podría extenderse a la temporada regular. Cleveland posee dos selecciones de primera ronda en el Draft de la NFL 2026, incluido el Jaguars de Jacksonville‘Selección, que adquirieron después de cotizar desde el número 2 al número 5 este año.

Mientras que el movimiento les costó una oportunidad al ganador de Heisman Travis HunterLos Browns usaron la selección número 5 para fortalecer su frente defensivo con tackle defensivo Masón Graham.

Cleveland podría empaquetar sus selecciones de primera ronda para ascender a un mariscal de campo superior en el draft del próximo año. Pero primero, el equipo necesita evaluar a Sanders y Gabriel.